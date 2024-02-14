"Больше экзотика, чем классический туризм": первые впечатления российских туристов о Северной Корее

Российский блогер рассказал о своем опыте путешествия по Северной Корее

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Группа туристов из России вернулась из поездки по Северной Корее 12 февраля, один из участников поделился своими впечатлениями с Pravda.Ru. В будущем планируются еще две организованные поездки: с 8 по 11 марта и с 11 по 15 марта.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тургруппа из России стала самой многочисленной за последние 50 лет: около 100 путешественников, включая представителей турбизнеса и СМИ из разных регионов. Ранее россияне в основном отдыхали индивидуально или в небольших группах до десяти человек.

Участники посетили Пхеньян и один северокорейский курорт, после чего вернулись в Приморье.

"Решение отправиться в Северную Корею пришло, когда я увидел новость о начале туров и открытии страны после долгого перерыва из-за COVID-19", — рассказал тревел-блогер Илия Воскресенский. "Я не мог пропустить этот шанс — посетить интересное и закрытое государство". Он также поделился, что были опасения, что не удастся снять фильм для своего канала. "Основная цель моего визита — поделиться с аудиторией своими эмоциями", — пояснил он. "Мое представление о стране как о параллельной вселенной возникло после прочтения статей и просмотра фильмов о Северной Корее". "Меня не разочаровала Северная Корея", — поделился впечатлениями путешественник. "Ни слежка, ни контроль, ни запреты не смутили меня, я был к этому готов. Наоборот, это даже мотивировало, когда не разрешали снимать".

Он также отметил впечатление от пустоты Пхеньяна, который он назвал "театральным" городом. "Население — три миллиона человек, а ты едешь в автобусе, и никого нет", — рассказал путешественник. "Это поражает, ты не понимаешь, где все люди? То ли их заставили сидеть дома, то ли у них такой график работы".