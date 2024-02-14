Экзотика Занзибара доступна: бронируйте путевки и авиабилеты прямо сейчас

Туроператоры рассказали о ценах на путешествия на Занзибар

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

По сообщению АТОР, с учетом предстоящих прямых рейсов из России на Занзибар, туроператоры делятся информацией о способах достижения этого экзотического архипелага, стоимости билетов и пакетов "все включено", а также делятся советами о том, как экономить при бронировании отелей.

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Спрос на путевки на Занзибар в этом зимнем сезоне вырос на 1,5 раза по сравнению с прошлым. Компания Ambotis Holidays отмечает увеличение выбора клиентами отдыха на этом острове на 50 процентов, в то время как у "Интуриста" количество бронирований выросло на 38 процентов, а в ITM group продажи Занзибара улучшились на 15 процентов. Также наблюдается рост интереса к этому направлению у "Русского Экспресса", Anex, Space Travel и FUN&SUN.

Представители туроператоров отмечают, что на Занзибаре у них сформировалась своя аудитория в России, привлекаемая экзотикой этого места. Клиенты из России обычно выбирают отдых на острове на 10-12 ночей, но у некоторых клиентов ITM group есть запросы на проживание более 20 ночей.

Посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибут заявил, что между двумя странами скоро будет подписано соглашение, после чего возобновятся прямые авиарейсы. Пока же туроператоры рекомендуют использовать стыковочные рейсы авиакомпаний Oman Air, flyDubai, Ethiopian Airlines и Turkish Airlines.

Согласно информации от Space Travel, стоимость билета туда и обратно составляет около 90 тысяч рублей на одного пассажира, и эксперты советуют приобретать их как минимум за два месяца до вылета.

Чтобы сэкономить до 20 процентов на проживании, рекомендуется бронировать отель за 60 дней и более до заезда.

Недельные туры на двоих с перелетом в начале марта предлагаются от 210 тысяч рублей при проживании в отелях 3* с завтраками у Ambotis Holidays. У "Интуриста" на тех же условиях стоимость начинается от 218,3 тысяч рублей. "Русский Экспресс" предлагает путевку в отель 4* ("все включено") — от 281 тысячи рублей, а FUN&SUN предлагает тур в отель четыре звезды на "все включено") — от 283 тысяч рублей.