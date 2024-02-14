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Экзотика Занзибара доступна: бронируйте путевки и авиабилеты прямо сейчас

Туроператоры рассказали о ценах на путешествия на Занзибар

2:20
Туризм

По сообщению АТОР, с учетом предстоящих прямых рейсов из России на Занзибар, туроператоры делятся информацией о способах достижения этого экзотического архипелага, стоимости билетов и пакетов "все включено", а также делятся советами о том, как экономить при бронировании отелей.

Туроператоры рассказали о ценах на путешествия на Занзибар
Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Спрос на путевки на Занзибар в этом зимнем сезоне вырос на 1,5 раза по сравнению с прошлым. Компания Ambotis Holidays отмечает увеличение выбора клиентами отдыха на этом острове на 50 процентов, в то время как у "Интуриста" количество бронирований выросло на 38 процентов, а в ITM group продажи Занзибара улучшились на 15 процентов. Также наблюдается рост интереса к этому направлению у "Русского Экспресса", Anex, Space Travel и FUN&SUN.

Представители туроператоров отмечают, что на Занзибаре у них сформировалась своя аудитория в России, привлекаемая экзотикой этого места. Клиенты из России обычно выбирают отдых на острове на 10-12 ночей, но у некоторых клиентов ITM group есть запросы на проживание более 20 ночей.

Посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибут заявил, что между двумя странами скоро будет подписано соглашение, после чего возобновятся прямые авиарейсы. Пока же туроператоры рекомендуют использовать стыковочные рейсы авиакомпаний Oman Air, flyDubai, Ethiopian Airlines и Turkish Airlines.

Согласно информации от Space Travel, стоимость билета туда и обратно составляет около 90 тысяч рублей на одного пассажира, и эксперты советуют приобретать их как минимум за два месяца до вылета.

Чтобы сэкономить до 20 процентов на проживании, рекомендуется бронировать отель за 60 дней и более до заезда.

Недельные туры на двоих с перелетом в начале марта предлагаются от 210 тысяч рублей при проживании в отелях 3* с завтраками у Ambotis Holidays. У "Интуриста" на тех же условиях стоимость начинается от 218,3 тысяч рублей. "Русский Экспресс" предлагает путевку в отель 4* ("все включено") — от 281 тысячи рублей, а FUN&SUN предлагает тур в отель четыре звезды на "все включено") — от 283 тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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