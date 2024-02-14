Прямые перелеты в Лондон три раза в неделю: удобство и комфорт с Air Iveria

Скоро жители Грузии получат возможность совершать прямые перелеты в Лондон без необходимости делать пересадки. Этот сервис будет предоставлен местным авиаперевозчиком Air Iveria.
Грузинская авиакомпания Air Iveria планирует запустить регулярные рейсы из Тбилиси в Лондон через несколько месяцев. Полеты будут осуществляться три раза в неделю, с вылетом из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси и прибытием в Лондонский аэропорт Гатвик.
Официальный запуск нового маршрута намечен на 13 мая 2024 года.
На данный момент между столицами Грузии и Великобритании отсутствует прямое авиасообщение. Для путешествия в Лондон необходимо совершить одну пересадку, обычно через рейсы турецкой авиакомпании Pegasus.
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