Шестилетие "Страны туризма": приглашаем на яркий квиз с Дианой Фердман и Максимом Поташевым

Представители турбизнеса соберутся вместе, чтобы принять участие в квизе за одним столом

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

28 февраля в Москве пройдет одно из наиболее ярких событий зимы: основатель профильной группы "Страна туризма" Диана Фердман организует квиз с Максимом Поташевым в честь шестилетия группы.

Фото: Собственная работа by Валентин Горбунов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

По оценкам организаторов, квиз становится все более популярным в России с каждым днем, и количество поклонников этой развлекательной игры растет с геометрической прогрессией. Стоит отметить, что на этом мероприятии вопросы будут касаться отдыха и путешествий, подготовленные лично Максимом Поташевым для "Страны туризма".

"Уже четвертый год подряд мы организуем крупный всероссийский квиз с Максимом Поташевым, четырехкратным обладателем хрустальной совы и лицом Первого канала. В 2021 году наше мероприятие стало первым после пандемии и вызвало огромный интерес. Представители различных городов России приезжали к нам — это были искренние эмоции от долгожданной встречи. В этом году интерес к нашему мероприятию еще более высок, что меня приятно удивляет. Места уже практически распроданы, и как и в прошлом году, на одной площадке соберутся специалисты туристической индустрии со всей страны", — поделилась Диана Фердман.

Основатель "Страны туризма" отметила, что в этом году количество спонсоров мероприятия увеличилось в два раза. Среди них крупнейшие туроператоры: ART TOUR, AMBOTIS Holidays, ПАКС, Евротубизнес и другие.