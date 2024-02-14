Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Лысый из Brazzers" снялся в рекламе в стиле Болливуда
Как решить проблему нарушения сна у кошек: советы ветеринаров
Financial Times: украинский конфликт привел немецкую армию к кризису
Участника шоу "Голос. Дети" задержали с запрещёнными веществами
Тёплый грибной салат с руколой: отличное начало романтического ужина
Временный поверенный в делах РФ Олег Зыков вызван в МИД Латвии
Аналитик Коротченко: главком ВСУ Сырский подтвердил провал контрнаступления Украины
Профессор Ионов рассказал о необходимых изменениях в рационе при гипертонии
Как заставить себя начать заниматься спортом
Северная Корея приветствует новую волну российских туристов, следующий тур будет в марте

Новые отряды российских туристов направятся в КНДР

1:31
Туризм

В начале марта в Корейскую Народно-Демократическую Республику собирается отправиться новая группа туристов из России. Это стало возможным благодаря договоренности между властями Приморского края и КНДР, достигнутой во время визита первой группы туристов из России за последние пять лет.

Новые отряды российских туристов направятся в КНДР
Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0

Первая группа российских туристов после пандемии посетила КНДР с 9 по 12 февраля. Ее составляли представители турбизнеса региона, представители средств массовой информации, спортсмены из детской школы олимпийского резерва и глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Эта группа стала самой многочисленной за последние 50 лет среди туристов из России, посетивших Северную Корею. До этого россияне в основном путешествовали по этой загадочной стране в рамках индивидуальных туров или в небольших группах до 10 человек.

Глава департамента развития туризма Национального агентства по туризму КНДР Ким Рёнг Ён оценил первый тур российских туристов как успешный, поэтому в Северной Корее готовы принять новые группы отдыхающих из России.

Следующие группы планируют посетить страну в марте. Продолжительность второго путешествия также составит четыре дня и три ночи — с 8 по 11 марта, а у третьей группы будет на сутки больше — с 11 по 15 марта. Каждая группа будет включать около 100 человек и посетит Пхеньян и горнолыжный курорт Масик.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Россия больно ответит Западу на кражу своих замороженных активов Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
Financial Times: украинский конфликт привел немецкую армию к кризису
Участника шоу "Голос. Дети" задержали с запрещёнными веществами
Тёплый грибной салат с руколой: отличное начало романтического ужина
Временный поверенный в делах РФ Олег Зыков вызван в МИД Латвии
Аналитик Коротченко: главком ВСУ Сырский подтвердил провал контрнаступления Украины
Профессор Ионов рассказал о необходимых изменениях в рационе при гипертонии
Как заставить себя начать заниматься спортом
Эксперты объяснили, почему машина может бить током
Биткоин возвращает свои позиции
Александр Ревва опубликовал романтические фото с женой в день влюблённых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников