Северная Корея приветствует новую волну российских туристов, следующий тур будет в марте

Новые отряды российских туристов направятся в КНДР

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В начале марта в Корейскую Народно-Демократическую Республику собирается отправиться новая группа туристов из России. Это стало возможным благодаря договоренности между властями Приморского края и КНДР, достигнутой во время визита первой группы туристов из России за последние пять лет.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0

Первая группа российских туристов после пандемии посетила КНДР с 9 по 12 февраля. Ее составляли представители турбизнеса региона, представители средств массовой информации, спортсмены из детской школы олимпийского резерва и глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Эта группа стала самой многочисленной за последние 50 лет среди туристов из России, посетивших Северную Корею. До этого россияне в основном путешествовали по этой загадочной стране в рамках индивидуальных туров или в небольших группах до 10 человек.

Глава департамента развития туризма Национального агентства по туризму КНДР Ким Рёнг Ён оценил первый тур российских туристов как успешный, поэтому в Северной Корее готовы принять новые группы отдыхающих из России.

Следующие группы планируют посетить страну в марте. Продолжительность второго путешествия также составит четыре дня и три ночи — с 8 по 11 марта, а у третьей группы будет на сутки больше — с 11 по 15 марта. Каждая группа будет включать около 100 человек и посетит Пхеньян и горнолыжный курорт Масик.