Северная Корея приветствует новую волну российских туристов, следующий тур будет в марте

В начале марта в Корейскую Народно-Демократическую Республику собирается отправиться новая группа туристов из России. Это стало возможным благодаря договоренности между властями Приморского края и КНДР, достигнутой во время визита первой группы туристов из России за последние пять лет.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0