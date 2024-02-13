Скрытая опасность для туристов: Турция вводит жесткие штрафы для мошенников в туризме

Ханутчулук, вид мошенничества в туристической индустрии, широко распространенный в Турции, вызывает серьезные проблемы для репутации страны как туристического направления.
Турецкие власти предпринимают шаги для борьбы с этим явлением, предлагая законопроект, запрещающий ханутчулук. Предполагается, что гидам будет запрещено участвовать в мероприятиях, не связанных с посещением исторических и туристических достопримечательностей. Об этом сообщает издание "Акценты".
Турагентства, уличенные в мошенничестве, лишат лицензии на 5 лет, а должностные лица будут оштрафованы на сумму в 100 тысяч лир (примерно 300 тысяч рублей).
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