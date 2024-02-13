Скрытая опасность для туристов: Турция вводит жесткие штрафы для мошенников в туризме

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Турция принимает меры против ханутчулука — мошенничества в туристической индустрии

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Туризм

Ханутчулук, вид мошенничества в туристической индустрии, широко распространенный в Турции, вызывает серьезные проблемы для репутации страны как туристического направления.

Турция принимает меры против ханутчулука — мошенничества в туристической индустрии
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Турецкие власти предпринимают шаги для борьбы с этим явлением, предлагая законопроект, запрещающий ханутчулук. Предполагается, что гидам будет запрещено участвовать в мероприятиях, не связанных с посещением исторических и туристических достопримечательностей. Об этом сообщает издание "Акценты".

Турагентства, уличенные в мошенничестве, лишат лицензии на 5 лет, а должностные лица будут оштрафованы на сумму в 100 тысяч лир (примерно 300 тысяч рублей).

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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