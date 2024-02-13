Трагедия на Бали: российский турист утонул во время сноркелинга

Российский турист погиб в водах Бали

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

На индонезийском острове Бали российский турист погиб во время занятий сноркелингом — видом плавания с маской и дыхательной трубкой. Согласно информации портала Detik, происшествие случилось на пляже Биас Тугель.

Фото: unsplash.com by никко макаспак nikkotations is licensed under Creative Commons CC0 1.0.

По сообщению издания, инцидент произошел в деревне Падангбай, районе Мангис, Бали. Глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана сообщил:

"Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель. Перед трагедией 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями".

По его словам, погибший и его друзья отправились на дальний плав до моря с целью сноркелинга. Однако через 20 минут друзья потеряли его из виду и начали поиски. Тело российского туриста было обнаружено только спустя полтора часа.

Пока что местная полиция не предоставила информацию о причинах внезапной смерти мужчины. Отмечается, что его тело доставлено в больницу.