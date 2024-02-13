Пограничная служба ФС назвала пять стран, из которых туристы чаще всего прибывают в Россию

Китайцы ездят в Россию чаще других иностранцев, пограничники озвучили статистику

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Электронная виза существенно увеличила количество иностранных посещений в Россию. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в прошлом году число туристов из-за границы увеличилось более чем в три раза, однако большинство из них прибывали по деловым делам.

Пограничная служба ФСБ РФ опубликовала статистику по прибытию иностранцев с разными целями. Как указано в отчете за 2023 год, общее число прибывших составило 15,5 миллиона человек, что на 2,4 миллиона больше, чем в предыдущем году. Среди туристических визитов в 2023 году было зафиксировано 670,7 тысяч, что превышает показатель предыдущего года более чем в три раза.

По официальным данным, основной "поставщик" туристов в Россию в 2023 году был Китай. Граждане этой страны совершили 199,8 тысячи визитов в Россию с целью туризма. Это связано с восстановлением действия соглашения о безвизовом режиме для тургрупп между Россией и Китаем. Согласно информации ассоциации "Мир без границ", в 2023 году этим воспользовались 48 253 туриста.

На втором месте по туристическому потоку в Россию оказалась Германия с 55,9 тысячами прибывших. Однако большинство иностранных путешественников посещали Россию по личным или деловым причинам.

Турция заняла третье место с 47,5 тысячами прибывших. Эксперты считают, что этот рынок имеет потенциал развития, особенно в сегменте коротких городских туров в Москве и Санкт-Петербурге.

ОАЭ и Туркмения замыкают список топ-5 стран по количеству визитов в Россию. В АТОР отмечают, что туристы из Туркмении в основном получают туристические визы для частных поездок из-за их удобства и доступности.

Интересно, что в 2023 году в Россию также прибыли значительные числа туристов из Ирана, Казахстана, Индии, Эстонии и Латвии.

Несмотря на то что с октября по декабрь обычно считается низким сезоном для туризма в России, в прошлом году ситуация была исключительной благодаря введению электронной визы в августе. Вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин отмечает, что осенью количество иностранных туристов было на уровне летнего сезона. По данным консульского департамента МИД РФ, только за пять месяцев 2023 года было выдано 170 тысяч единичных электронных виз.

Прогнозируется, что в 2024 году объем организованного въездного туризма может вырасти в три или четыре раза, причем основным двигателем роста будет Азия.