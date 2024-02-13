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Анализ статистики: почему средний чек на туристические поездки в Россию удвоился после пандемии

Цены на путёвки в Россию для иностранцев увеличились в два раза

3:20
Туризм

Несмотря на привлекательность России для туристов и благоприятный валютный курс, въездной туризм до сих пор не вернулся к уровню, характерному для времён до пандемии в 2019 году. Одной из причин, по мнению экспертов из Российского союза туриндустрии (РСТ), является резкое увеличение стоимости путешествий после пандемии.

Цены на путёвки в Россию для иностранцев увеличились в два раза
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Сейчас средняя цена недельного тура с перелетом составляет около двух тысяч долларов, в то время как по всему миру существует множество более доступных туристических направлений", — отмечают специалисты.

Согласно данным Центробанка, за первые три квартала 2023 года экспорт туристических услуг принёс России 5.124 миллиарда долларов. В то же время за аналогичный период 2019 года страна получила от въездного туризма 8.610 миллиарда долларов. Количество поездок за первые три квартала 2023 года сократилось более чем втрое по сравнению с 2019 годом.

Однако стоит отметить, что если раньше средний турист тратил около 435 долларов за поездку, то сейчас этот показатель вырос вдвое — до 858 долларов. Это объясняется увеличением среднего чека, что связано с уменьшением числа низкобюджетных турпоездок, в частности, приграничных.

Так, групповые туристы из Китая были заменены более состоятельными индивидуальными путешественниками, а также увеличилось число туристов из богатых арабских стран.

Генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин подчеркнул, что конечная цена тура ещё выше. "Средняя цена брутто на тур в Россию составляет около тысячи долларов. Если добавить перелёт, это уже две тысячи, что выше среднего уровня по мировым стандартам", — сказал он.

Генеральный директор компании "Тари-Тур" Марина Левченко пояснила, что в стоимость недельного тура в Москву за тысячу долларов включены трансферы, проживание в отеле 4*, полноценное питание и экскурсии.

По словам генерального директора компании "Свой-ТС" Сергея Войтовича, спрос на поездки в Россию сейчас выше, чем год назад. "Мы принимаем группы из Гонконга, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Индонезии, Таиланда и стран Латинской Америки. Получаем положительные отзывы, потому что в России есть много интересного для просмотра. Однако средняя цена тура — серьёзная сумма, особенно для семейных путешественников, например, из стран Ближнего Востока", — считает он.

Большую часть стоимости тура составляют перелёты. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин считает, что есть возможности для снижения стоимости авиабилетов в России.

"Одним из вариантов является увеличение количества рейсов за рубеж. Например, при ежегодном увеличении объёмов рейсов в Турцию на 50 процентов, цены снижаются на 20-30 процентов", — отметил он.

Другим вариантом, по его мнению, является субсидирование регионов на федеральном уровне, заинтересованных в привлечении иностранных туристов. Горин также считает важным отказ от паритета в международных перевозках и упрощение доступа на российский рынок для иностранных авиакомпаний.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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