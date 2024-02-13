Путешествие в КНДР: восстановление авиасообщений обещает новые возможности для российских туристов

Посол объявил о восстановлении периодических авиаперелетов между Россией и КНДР

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшее время планируется восстановление регулярных авиаперелетов между Россией и КНДР, что значительно упростит поездки россиян в Северную Корею. Об этом заявил посол России в Пхеньяне, Александр Мацегора.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0

"На данный момент сохраняются некоторые ограничения из-за пандемии, и регулярные авиаперелеты еще не возобновились. Однако, я уверен, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен, что сделает поездки в КНДР гораздо более доступными", — отметил дипломат.

Мацегора также подчеркнул, что власти КНДР имеют планы по развитию туристических программ, а в самой стране много удивительных мест, которые наверняка заинтересуют российских туристов.

Представитель туроператора "Восток Интур" напомнил, что 9 февраля первая с начала пандемии группа почти из 100 российских туристов, включая молодых спортсменов из Приморья, отправилась на горнолыжный курорт в Северной Корее.

В декабре 2023 года делегация из Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко посетила КНДР. В ходе этой поездки представители властей российского региона провели ряд встреч с целью развития гуманитарных связей, особенно в области культуры, туризма и спорта. Олег Кожемяко также сообщал, что Северная Корея предложила ряд идей для сотрудничества с российскими туроператорами.