Путешествие в КНДР: восстановление авиасообщений обещает новые возможности для российских туристов

В ближайшее время планируется восстановление регулярных авиаперелетов между Россией и КНДР, что значительно упростит поездки россиян в Северную Корею. Об этом заявил посол России в Пхеньяне, Александр Мацегора.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0