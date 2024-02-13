Исследуйте московские сокровища: бесплатные экскурсии на Всемирный день гида

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Бесплатные экскурсии будут проводиться в Москве в честь Всемирного дня гида

1:27
Туризм

Московский мэр Сергей Собянин объявил о проведении 400 бесплатных экскурсий в Москве в честь Всемирного дня гида, который будет отмечаться с 17 по 19 февраля. Эту инициативу он представил через свой Telegram-канал.

Бесплатные экскурсии будут проводиться в Москве в честь Всемирного дня гида
Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

Акция, получившая название "Московские истории", будет включать разнообразные познавательные мероприятия. Среди них — спектакль-променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра "Геликон-опера" и обзорная прогулка по Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, одной из крупнейших в стране.

Особое внимание Собянин уделил впервые представленной возможности ознакомиться с экспозицией Музея криптографии — единственного в России научно-технологического музея, посвященного математике, коммуникации и новым технологиям.

Еще одна интересная экскурсия пройдет на киностудии имени М. Горького. Участники смогут узнать о том, как создавались фильмы "Морозко" и "Семнадцать мгновений весны", а также рассмотреть кинотехнику, с помощью которой снимались шедевры.

Возможность присоединиться к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару также будет доступна.

Собянин подчеркнул, что для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться заранее на туристическом сервисе RUSSPASS в период с 12 по 14 февраля.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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