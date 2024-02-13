Отдых в феврале: топ-5 горячих точек отечественного туризма

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Подмосковье стало лидером в туристическом рейтинге российских регионов в феврале

1:32
Туризм

Согласно отчету российского сервиса бронирования отелей и апартаментов ТВИЛ. ру, наиболее востребованными направлениями для бронирования отелей в феврале 2024 года являются Москва и Московская область. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.

Подмосковье стало лидером в туристическом рейтинге российских регионов в феврале
Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Согласно данным сервиса, пятерка самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале включает:

  • Москву и Московскую область.
  • Санкт-Петербург.
  • Ленинградскую область.
  • Сочи.
  • Краснодарский край.
  • Красную Поляну в Краснодарском крае.
  • Архыз в Карачаево-Черкесии.

Специалисты отмечают, что на Москву и Подмосковье приходится 16% бронирований отелей в феврале, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 15%, а на Сочи и Краснодарский край — 14%.

Ранее, по данным журнала "Отдых в России" и центра информационных коммуникаций "Рейтинг", Подмосковье заняло второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год. Аналитики отметили динамичное развитие туризма в этом регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что внедрённые меры поддержки способствуют развитию туристического бизнеса в регионе. В частности, действует программа, позволяющая получить земельные участки для развития туризма, обеспечения рекреационных зон или строительства отелей за символическую плату в 1 рубль.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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