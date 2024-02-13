Отдых в феврале: топ-5 горячих точек отечественного туризма

Согласно отчету российского сервиса бронирования отелей и апартаментов ТВИЛ. ру, наиболее востребованными направлениями для бронирования отелей в феврале 2024 года являются Москва и Московская область. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
Согласно данным сервиса, пятерка самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале включает:
Специалисты отмечают, что на Москву и Подмосковье приходится 16% бронирований отелей в феврале, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 15%, а на Сочи и Краснодарский край — 14%.
Ранее, по данным журнала "Отдых в России" и центра информационных коммуникаций "Рейтинг", Подмосковье заняло второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год. Аналитики отметили динамичное развитие туризма в этом регионе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что внедрённые меры поддержки способствуют развитию туристического бизнеса в регионе. В частности, действует программа, позволяющая получить земельные участки для развития туризма, обеспечения рекреационных зон или строительства отелей за символическую плату в 1 рубль.
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