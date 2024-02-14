Предпочтения российских отдыхающих в Египте претерпели изменения

Открыт новый маршрут: культурный туризм в Египте покоряет сердца российских путешественников

Глава комитета по маркетингу культурного туризма Египта, Мохамед Осман, подчеркнул, что наблюдается увеличивающийся интерес со стороны российских туристов к культурному туризму в таких египетских городах, как Луксор и Асуан. Этот тренд стал неожиданным и значимым, отмечает Турпром.

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Российские туристы сегодня рассматриваются в Египте как ключевой сегмент туристического рынка. Их траты оцениваются на уровне с расходами европейских посетителей. Особое внимание привлекает тот факт, что однодневные экскурсии из популярных курортов, таких как Хургада и Марса-Алам, в Луксор и Асуан вызывают значительный интерес среди российских отдыхающих. Это приятная неожиданность для египетских властей, особенно в контексте возвращения российских туристов на египетский рынок.

В 2023 году Египет привлек около 1,2 миллиона посетителей из России, которые, помимо пляжного отдыха, также выразили готовность вложить средства в культурные экскурсии. Туроператоры отмечают, что спрос на уникальные предложения, включая круизы по Нилу, увеличился на 25%, что свидетельствует о растущем интересе российских туристов к культурным достопримечательностям Египта.