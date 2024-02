Предпочтения российских отдыхающих в Египте претерпели изменения

Глава комитета по маркетингу культурного туризма Египта, Мохамед Осман, подчеркнул, что наблюдается увеличивающийся интерес со стороны российских туристов к культурному туризму в таких египетских городах, как Луксор и Асуан. Этот тренд стал неожиданным и значимым, отмечает Турпром.

Фото: openverse by sheilapic76 is licensed under CC BY 2.0