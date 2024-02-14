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Отток российских туристов из Турции: пустующие отели будут заполнять поляками

Турция лишилась 2 миллионов туристов из России

1:47
Туризм

Турция стремится превратиться в престижное место для отдыха, предпочтительное для элиты, вместо того чтобы оставаться местом массового туризма. Она собирается конкурировать с ОАЭ и Мальдивами за внимание путешественников. Власти Турции уже не уделяют особого внимания российским туристам, отдавая предпочтение европейцам, которые готовы потратить больше, в отличие от россиян, сталкивающихся с ухудшением финансового положения.

Турция лишилась 2 миллионов туристов из России
Фото: ru.freepik.com

Согласно данным Mastercard, безналичные расходы иностранных туристов в Турции за год увеличились на 25%. Это в основном благодаря европейцам среднего класса, которые являются наиболее мобильной группой путешественников. Многие российские туристы также готовы были бы платить, однако ограничивают их банковские санкции: карты "Мир" и китайские UnionPay принимаются далеко не везде, а российские Mastercard и Visa уже давно не действуют в Турции.

Каан Кавалоглу, глава Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров, отметил, что поток туристов из России перестал расти, и надежды на увеличение исчезли. По его словам, чтобы заполнить пустующие места, Турция все активнее привлекает туристов из Польши, Германии и Великобритании.

Сердар Карчилиоглу, председатель Ассоциации гостиничных менеджеров Бодрума, сообщил, что Турция потеряла в 2023 году 2 миллиона российских туристов. Это связано с тем, что россияне ищут все более доступные варианты отдыха. По мере роста цен в Турции этот отток будет только усиливаться.

Даже в самой Турции россияне стараются экономить: вместо проживания в пятизвездочных отелях "все включено" они предпочитают арендовать виллы или дома для отдыха в Анталье, что оказывается значительно дешевле.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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