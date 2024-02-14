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Российским гражданам пред7ставили преимущества морских круизов

Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот

1:03
Туризм

Наталия Ансталь, тревел-блогер и руководитель турфирмы, рассказала, что многие путешественники отдают предпочтение морским круизам в силу возможности посетить несколько стран за одно путешествие.

По её словам, морские круизы привлекают также благодаря комфортным условиям для отдыхающих на больших лайнерах, где имеются бассейны, СПА-центры, кинотеатры и разнообразные рестораны.

Ансталь отметила, что в настоящее время круизы по арабским странам пользуются наибольшим спросом среди российских туристов.

Однако основным преимуществом таких круизов, по её мнению, является отсутствие необходимости в получении визы.

"В каждом городе, включенном в маршрут, предусмотрена остановка, во время которой туристы могут посетить знаковые достопримечательности или просто насладиться морем. Например, в Арабских Эмиратах предоставляются многочисленные уникальные возможности. Круиз делает остановку в Абу-Даби, где туристы могут посетить Главную Мечеть и Лувр", — поделилась Ансталь.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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