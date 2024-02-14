Наталия Ансталь, тревел-блогер и руководитель турфирмы, рассказала, что многие путешественники отдают предпочтение морским круизам в силу возможности посетить несколько стран за одно путешествие.
По её словам, морские круизы привлекают также благодаря комфортным условиям для отдыхающих на больших лайнерах, где имеются бассейны, СПА-центры, кинотеатры и разнообразные рестораны.
Ансталь отметила, что в настоящее время круизы по арабским странам пользуются наибольшим спросом среди российских туристов.
Однако основным преимуществом таких круизов, по её мнению, является отсутствие необходимости в получении визы.
"В каждом городе, включенном в маршрут, предусмотрена остановка, во время которой туристы могут посетить знаковые достопримечательности или просто насладиться морем. Например, в Арабских Эмиратах предоставляются многочисленные уникальные возможности. Круиз делает остановку в Абу-Даби, где туристы могут посетить Главную Мечеть и Лувр", — поделилась Ансталь.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.