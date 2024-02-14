Российским гражданам пред7ставили преимущества морских круизов

Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наталия Ансталь, тревел-блогер и руководитель турфирмы, рассказала, что многие путешественники отдают предпочтение морским круизам в силу возможности посетить несколько стран за одно путешествие.

По её словам, морские круизы привлекают также благодаря комфортным условиям для отдыхающих на больших лайнерах, где имеются бассейны, СПА-центры, кинотеатры и разнообразные рестораны.

Ансталь отметила, что в настоящее время круизы по арабским странам пользуются наибольшим спросом среди российских туристов.