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Отдых на юге: какие самые популярные туристические направления в России

OneTwoTrip: Краснодарский край занимает лидирующую позицию среди направлений у российских туристов

2:25
Туризм

Компания OneTwoTrip, специализирующаяся на планировании путешествий, провела анкетирование своих пользователей, чтобы выявить наиболее популярные туристические направления в России.

OneTwoTrip: Краснодарский край занимает лидирующую позицию среди направлений у российских туристов
Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

В результате опроса выяснилось, что наибольшим спросом среди опрошенных пользовался Краснодарский край, посетившийся 53,5% участников исследования. Этот регион привлекает своими южными городами и черноморскими курортами, которые пользуются популярностью среди отдыхающих из России.

На втором месте оказалась Ленинградская область с результатом 51,7%. Санкт-Петербург и его окрестности привлекают многих своими экскурсионными и культурными возможностями, а также предлагают возможность отдохнуть на берегу Финского залива или зимой заняться лыжным спортом.

Москва и ее пригороды заняли третье место с показателем в 42,8%. Столица привлекает туристов своими историческими достопримечательностями, музеями и театрами, а в пригороде есть возможность провести отдых в загородных отелях. Кроме того, Москва является отправной точкой для многих международных поездок.

В топ-пятерку также вошли Республика Татарстан (28,1%), которая привлекает туристов своей уникальной культурой, и Калининградская область (24,1%), где можно познакомиться с историческими достопримечательностями самого западного города России и отдохнуть на побережье Балтийского моря.

В десятку самых популярных направлений также вошли Республика Карелия (19,3%) с возможностями для активного отдыха на природе, Нижегородская область (15,6%) как новый молодежный центр, Свердловская область (14,6%), Ставропольский край (14,2%) и Иркутская область (13,7%), куда туристы едут наслаждаться красотами природы и активными видами отдыха.

Кроме того, многие из опрошенных выразили интерес к таким регионам, как Новосибирская, Ярославская, Волгоградская и Владимирская области. В последнее время также заметно увеличился интерес россиян к таким регионам, как Республика Дагестан, Самарская и Ростовская области, Горный Алтай, Тульская и Мурманская области.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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