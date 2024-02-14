Будущее Чувашии преобразится благодаря предпринимателю из региона

В Чувашии появится туристическая база для семейного отдыха

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Елена Сеняткина, предприниматель из Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, стала обладательницей господдержки для развития своего туристического проекта, вписанного в национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса, поддержанного президентом РФ. Новость о финансовой поддержке в размере пяти миллионов рублей, выделенной через центр "Мой бизнес" и с Гарантийным фондом Чувашии в качестве поручителя, была оглашена представителями пресс-службы правительства региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Подчеркивается готовность региона поддерживать талантливых предпринимателей, особенно в сфере туризма. Дмитрий Краснов, глава Минэкономразвития Чувашии, выразил готовность региона помогать таким инициативам, таким образом способствуя улучшению привлекательности региона для туристов.

Елена Сеняткина планирует использовать выделенные средства для создания туристической базы для семейного отдыха в селе Чуварлеи. Она уже начала осуществлять свои планы, построив входную группу, включающую сторожку, гаражи, шатер и комфортабельный домик на шестерых человек, который уже начал принимать посетителей.

Сеняткина приглашает гостей насладиться природой соснового бора, готовить шашлыки и кататься на лыжах (при условии, что лыжи придется привезти с собой, так как база еще не полностью оборудована). Однако, она обещает, что через два месяца на базе будет открыта круглогодичная банкетная терраса, а в следующем году планируется строительство дополнительных домиков, зон для барбекю, благоустройство территории вокруг озера с глэмпингом и кемпингом. К 2025 году запланировано возведение двухэтажного гостиничного комплекса с рестораном и конференц-залом, 16 комфортных домиков, установка детских игровых площадок и создание кинотеатра под открытым небом.

Елена Сеняткина уверена в успехе своего проекта и надеется, что гости, посетившие ее базу, захотят вернуться снова и снова, получая незабываемые впечатления от отдыха на природе в Чувашии.