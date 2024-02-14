Российский турист рассказал о "соусе запретов" в КНДР

Турист из России счёл горнолыжный курорт в Северной Корее опасным

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Член первой за последние пять лет российской туристической группы, которая посетила КНДР, поделился своими впечатлениями о строгих запретах на покидание отеля и фотографирование определенных объектов в Пхеньяне. Илия Воскресенский, участник группы, рассказал о том, как россияне столкнулись с ограничениями. Он отметил, что все эти запреты казались навязанными, а официальные объяснения, такие как необходимость знания корейского языка для выхода из отеля, звучали неубедительно. Тем не менее, Воскресенский признал, что такие ограничения помогли им полностью погрузиться в атмосферу изолированной страны.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Относительно горнолыжного курорта "Масикрен", Воскресенский высказал свои замечания. По его мнению, курорт не только представляет опасность из-за неправильно установленных ограждений на трассах, но и имеет проблемы с организацией питания в ресторанах, а также с ценами на ски-пассы.

Он отметил, что горнолыжный курорт в КНДР отличается от других мест также своей самобытностью и строится в соответствии с особыми принципами, отличными от общепринятых в мире. Воскресенский считает, что такая уникальность в развитии туризма является одним из плюсов путешествия в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Напомним, в прошлую пятницу КНДР приняла тургруппу из России — это первая поездка иностранных туристов в Северную Корею за последние пять лет и самая многочисленная за всю историю страны. Кроме того, строится Вонсан-Кальмаская туристическая зона с 17 отелями, 37 гостиницами, 4-километровым пляжем и магазинами, что свидетельствует о стремлении КНДР развивать туризм с участием иностранных гостей. Артур Мурадян, вице-президент ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма, считает, что интерес россиян к посещению КНДР в будущем может только увеличиться.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ | SKI RESORT IN NORTH KOREA 🇰🇵 // ВЛОГ (RUS/ENG)