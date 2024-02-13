В Ставропольском крае наблюдается стремительное развитие альтернативных форм туризма

Путешествуйте в мир вкуса: фермерская эко-продукция в ресторанах Ставропольского края

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы активная работа министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края замечена в нескольких направлениях, подчеркнули в ведомстве. Спрос на гастрономический туризм находится в росте. Большинство кафе и ресторанов предлагают фермерскую эко-продукцию, выращенную на местных фермах.

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"Это ценят туристы," — отмечает министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов. "В прошлом году курортники и отдыхающие потратили в ресторанах и кафе более трех миллиардов рублей, что на 60 процентов больше, чем годом ранее."

Развитие туризма в регионе представляет собой комплексный процесс. Недавно был запущен пилотный проект по созданию туристических маршрутов с посещением ведущих промышленных предприятий региона. Это направление входит в рамки программы "Открытая промышленность 3.0", реализуемой Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Среди самых популярных объектов промышленности нашлись такие предприятия, как Пятигорский молочный комбинат, завод "Стрижамент", ЗАО "Левокумское", где уже более 90 лет совершенствуются традиции виноградарства и виноделия, а также винодельческое предприятие "Кавигрис" в Иноземцево.