Эксперт представил перечень выгодных международных мест для отдыха в текущем 2024 году

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Туристический прогноз-2024: лучшие направления для отдыха за границей

1:01
Туризм

В этом году, согласно прогнозу вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, наиболее выгодными зарубежными направлениями будут страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Он отмечает, что наблюдается устойчивая тенденция, начавшаяся в прошлом году, и продолжающаяся в текущем — особенно это касается Арабских Эмиратов. Многие россияне, которым недоступна по цене Турция, предпочтут выбрать ОАЭ, особенно в летние месяцы. В июле, августе и сентябре отели аналогичного уровня в ОАЭ будут дешевле, чем в Турции.

Туристический прогноз-2024: лучшие направления для отдыха за границей
Фото: openverse by jepoirrier is licensed under CC BY-SA 2.0

Также Мкртчян отмечает, что сохранится спрос на недорогие поездки на Кубу, хотя пока авиарейсы туда осуществляются лишь из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как объяснил эксперт, для того, чтобы сэкономить на отдыхе в Турции, лучше выбирать период с марта по первую половину июня. Однако после этого периода и до конца сентября отдых в этой стране будет довольно дорогим.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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