Эксперт представил перечень выгодных международных мест для отдыха в текущем 2024 году

Туристический прогноз-2024: лучшие направления для отдыха за границей

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году, согласно прогнозу вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, наиболее выгодными зарубежными направлениями будут страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Он отмечает, что наблюдается устойчивая тенденция, начавшаяся в прошлом году, и продолжающаяся в текущем — особенно это касается Арабских Эмиратов. Многие россияне, которым недоступна по цене Турция, предпочтут выбрать ОАЭ, особенно в летние месяцы. В июле, августе и сентябре отели аналогичного уровня в ОАЭ будут дешевле, чем в Турции.

Фото: openverse by jepoirrier is licensed under CC BY-SA 2.0

Также Мкртчян отмечает, что сохранится спрос на недорогие поездки на Кубу, хотя пока авиарейсы туда осуществляются лишь из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как объяснил эксперт, для того, чтобы сэкономить на отдыхе в Турции, лучше выбирать период с марта по первую половину июня. Однако после этого периода и до конца сентября отдых в этой стране будет довольно дорогим.