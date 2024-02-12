Новые отели, магазины и четырёхкилометровый пляж: в КНДР строят новую туристическую зону

В КНДР появится новая туристическая зона для российских путешественников

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Приамурье сообщают о строительстве новой туристической зоны Вонсан-Кальмаска в КНДР для привлечения российских посетителей. По информации правительства региона, она будет включать 17 отелей и 37 гостиниц, а ее площадь составит 2,8 квадратных километра. В дополнение к размещению, зона также будет включать 29 разнообразных магазинов, четырехкилометровый пляж и другие объекты.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

По словам представителей правительства Приморья, ожидается, что в скором времени туристическая зона начнет свою деятельность и будет готова принимать российских туристов.

Сегодняшние отношения между Россией и Северной Кореей переживают период активизации. По словам чрезвычайного и полномочного посла России в КНДР Александра Мацегоры, в ближайшем будущем сотрудничество между двумя странами будет укрепляться, включая различные области, такие как наука и медицина.