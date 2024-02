Новые отели, магазины и четырёхкилометровый пляж: в КНДР строят новую туристическую зону

В Приамурье сообщают о строительстве новой туристической зоны Вонсан-Кальмаска в КНДР для привлечения российских посетителей. По информации правительства региона, она будет включать 17 отелей и 37 гостиниц, а ее площадь составит 2,8 квадратных километра. В дополнение к размещению, зона также будет включать 29 разнообразных магазинов, четырехкилометровый пляж и другие объекты.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0