Новые отели, магазины и четырёхкилометровый пляж: в КНДР строят новую туристическую зону

В Приамурье сообщают о строительстве новой туристической зоны Вонсан-Кальмаска в КНДР для привлечения российских посетителей. По информации правительства региона, она будет включать 17 отелей и 37 гостиниц, а ее площадь составит 2,8 квадратных километра. В дополнение к размещению, зона также будет включать 29 разнообразных магазинов, четырехкилометровый пляж и другие объекты.
По словам представителей правительства Приморья, ожидается, что в скором времени туристическая зона начнет свою деятельность и будет готова принимать российских туристов.
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