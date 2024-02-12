На острове Бали будут собирать дань со всех туристов, стала известна сумма

Туристический сбор в размере 150 000 индонезийских рупий (эквивалентно 9,59 доллара США на человека) будет обязателен к уплате с 14 февраля 2024 года. Это было объявлено компанией Space Travel и другими участниками рынка, согласно информации, полученной в АТОР.
По прибытии на Бали туристы смогут оплатить налог на специальной стойке, предъявив свой паспорт. После процесса оплаты будет выдан QR-код для предъявления при проверке.
Компания Space Travel сообщила, что валюту можно обменять на специальных пунктах обмена в аэропорту Денпасар, но также возможна оплата в долларах.
Оплатить налог можно также на территории острова в гостиницах, ресторанах и других туристических заведениях. Проверка оплаты будет проводиться только при вылете.
Существует возможность оплаты налога через специализированное онлайн-приложение. Для этого необходимо указать имя и фамилию по паспорту, номер паспорта, дату прибытия и адрес электронной почты для получения подтверждения оплаты в виде QR-кода.
Важно отметить, что оплата должна производиться картами Visa и Mastercard, не подпадающими под санкции, выданными кредитными учреждениями или иностранными банками. Оплата UnionPay не принимается.
Space Travel также уточнили, что при выезде с Бали на соседние острова и возвращении обратно повторная оплата налога не требуется. Сбор действует до момента выезда из Индонезии.
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