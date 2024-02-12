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Пляжи, кемпинги, современная инфраструктура: в Воронежской области появятся новые объекты для туристов

Более 980 миллионов рублей выделят Воронежской области на развитие туризма

2:07
Туризм

В 2024 году администрация Воронежской области намерена инвестировать 987 млн рублей в различные проекты, направленные на развитие туризма в регионе. Из этой суммы 490 млн рублей будут направлены на улучшение инфраструктуры курортного комплекса "Ямань Spa Resort". Эти средства предоставит корпорация "Туризм.РФ".

Более 980 миллионов рублей выделят Воронежской области на развитие туризма
Фото: ТАСС

По словам члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Андрея Маркова, работы по прокладке коммуникаций начались в 2023 году, а в 2024 году начнется строительство самого курорта. Он также отметил, что государство субсидирует процентные ставки по кредитам на строительство отелей и вкладывает деньги в инфраструктуру, такую как электричество, водоснабжение, газ и дороги.

Кроме того, 290 млн рублей будет выделено на создание модульных объектов размещения для туристов, таких как кемпинги и быстровозводимые отели. Эти объекты позволят увеличить количество доступных мест для отдыхающих.

Дополнительно регион получит 97 млн рублей на реализацию программ по развитию туризма и организацию фестивалей, а также 110 млн рублей на строительство и обустройство 10-12 пляжей.

Анализируя туристический потенциал региона, Марков отметил его высокий уровень, особенно благодаря комфортному климату. Воронежская область, по его словам, обладает достойными объектами, хотя им требуется доработка, чтобы достичь федерального уровня. К числу популярных достопримечательностей он отнес музей-заповедник Костенки, Дивногорье и пещерный монастырь Белогорье.

В текущем году планируется строительство модульных отелей в различных районах области, что позволит увеличить общую вместимость на 188 номеров и разместить не менее 560 человек одновременно. При этом ожидается рост туристического потока до 944,8 тыс. человек по итогам прошлого года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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