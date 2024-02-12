Пляжи, кемпинги, современная инфраструктура: в Воронежской области появятся новые объекты для туристов

Более 980 миллионов рублей выделят Воронежской области на развитие туризма

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году администрация Воронежской области намерена инвестировать 987 млн рублей в различные проекты, направленные на развитие туризма в регионе. Из этой суммы 490 млн рублей будут направлены на улучшение инфраструктуры курортного комплекса "Ямань Spa Resort". Эти средства предоставит корпорация "Туризм.РФ".

Фото: ТАСС

По словам члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Андрея Маркова, работы по прокладке коммуникаций начались в 2023 году, а в 2024 году начнется строительство самого курорта. Он также отметил, что государство субсидирует процентные ставки по кредитам на строительство отелей и вкладывает деньги в инфраструктуру, такую как электричество, водоснабжение, газ и дороги.

Кроме того, 290 млн рублей будет выделено на создание модульных объектов размещения для туристов, таких как кемпинги и быстровозводимые отели. Эти объекты позволят увеличить количество доступных мест для отдыхающих.

Дополнительно регион получит 97 млн рублей на реализацию программ по развитию туризма и организацию фестивалей, а также 110 млн рублей на строительство и обустройство 10-12 пляжей.

Анализируя туристический потенциал региона, Марков отметил его высокий уровень, особенно благодаря комфортному климату. Воронежская область, по его словам, обладает достойными объектами, хотя им требуется доработка, чтобы достичь федерального уровня. К числу популярных достопримечательностей он отнес музей-заповедник Костенки, Дивногорье и пещерный монастырь Белогорье.

В текущем году планируется строительство модульных отелей в различных районах области, что позволит увеличить общую вместимость на 188 номеров и разместить не менее 560 человек одновременно. При этом ожидается рост туристического потока до 944,8 тыс. человек по итогам прошлого года.