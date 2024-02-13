Сколько стоит поездка в Турцию летом: отельеры подняли цены, горящие туры не рекомендуются

Отдых в Турции летом 2024: какие цены ожидают туристов

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туроператоры отмечают рост предварительного бронирования туров в Турцию на летний сезон 2024 года. Этот тренд наблюдается при увеличении цен по сравнению с прошлым годом, но в меньшей степени, чем изменение курса евро.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению экспертов, стоимость отдыха в Турции летом 2024 года составит от 102 до 122 тысяч рублей на одного человека. Семейный пакет для трех человек в отеле с системой "все включено" может оцениваться в 300-360 тысяч рублей. Турецкие отельеры учли опыт прошлого года и не значительно повысили цены на новый сезон. В 2023 году из-за высоких цен спрос на туры в Турцию среди россиян был не столь активным, и отельерам пришлось корректировать цены уже в ходе сезона. Туроператоры прогнозируют рост средней стоимости путевок в этом году из-за увеличивающегося спроса семей на отдых.

Специалисты советуют заранее планировать поездки в Турцию и своевременно бронировать туры, что поможет сэкономить и обеспечить лучшее размещение. Однако эксперты не рекомендуют полагаться на "горящие туры" в Турцию из-за высокого спроса и ограниченного числа рейсов. Кроме Турции, россияне также проявляют интерес к

Греции

Кипру

Болгарии

Черногории

Хорватии

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