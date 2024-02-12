Какова популярность отдыха в Грузии в текущем году и какие цены на туры в этом направлении?

Туристический поток из России в Грузию: тенденции и перспективы развития

4:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году количество посетителей из России в Грузии превысило 1,2 миллиона человек, составляя значительную часть всех туристических поездок в эту страну. По данным Национальной службы статистики Грузии, это составило 23,2% от общего числа посещений. Вице-президент АТОР и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян оценивает, что примерно 40-50% россиян, прибывших в Грузию, путешествовали авиацией, а 10% пересекли сухопутную границу, считаясь классическими туристами в общей сумме около 150 тысяч человек.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Большинство россиян предпочитают независимые поездки в Грузию, чему способствует отсутствие языкового барьера и ранее существовавшие ограничения на прямые авиарейсы и турпакеты. Пересечение границы через Верхний Ларс представляет собой более экономичный вариант, хотя связано с риском изменчивых погодных условий.

Туроператоры отмечают умеренный спрос на Грузию в прошлом году, частично из-за высокой стоимости авиабилетов после возобновления полетов. Например, Coral Travel отметили активное бронирование горнолыжных курортов Гудаури и Бакуриани, в то время как "Интурист" подчеркивают недостаточное рекламное продвижение грузинских горнолыжных направлений в России.

Цены на летние туры в Грузию в 2024 году выросли на 10%, особенно затронув пляжный отдых в Батуми и Кобулети. Недостаток конкурентных преимуществ и высокая стоимость услуг препятствуют увеличению туристического потока из России. Эксперты сходятся во мнении, что для привлечения большего числа туристов необходимо активнее продвигать Грузию на российском рынке и улучшать условия для путешественников.

Несмотря на увеличение интереса к Грузии в 2024 году, общие цифры остаются скромными, а спрос сосредоточен в основном на экскурсионных турах. Повышение цен на туры помещает Грузию в один ряд с такими популярными направлениями, как ОАЭ, Турция и Таиланд, несмотря на то, что уровень сервиса в стране пока не может сравниться с ними.

Для улучшения ситуации туроператоры предлагают различные стратегии, включая обучение туристических агентов и увеличение присутствия на профильных выставках. Ключевым фактором успеха станет создание благоприятной атмосферы для туристов, что требует совместных усилий турбизнеса и дипломатии.

PEGAS Touristik активно предлагает пакетные туры в Тбилиси для туристов из различных регионов России, включая Екатеринбург, Челябинск, Казань, Уфу, Самару, Сочи и Минеральные Воды. Цены на туры варьируются в зависимости от даты вылета: например, пакетный тур на двоих с вылетом из Екатеринбурга 28 марта 2024 года на семь ночей в 4-звездочном отеле с завтраками начинается от 105 628 рублей, а при вылете 6 июня 2024 года на аналогичных условиях цена возрастает до 119 501 рубля. Coral Travel предлагает возможность приобрести туры без включенного перелета, например, программа "В гостях у Грузии" продолжительностью 4 дня/3 ночи обойдется от 20 970 рублей на человека. "Интурист" расширяет выбор для своих клиентов более чем 20 экскурсионными программами по Грузии, среди которых тур "Салют, Грузия!" без включенного перелета стартует от 24 676 рублей на человека. "Русский Экспресс" предлагает четырехдневный тур "В Грузию на минутку" без перелета за 494 доллара за двухместный номер. Туристическая компания FUN&SUN предлагает тур "Вся Грузия за неделю 3*" без включенного перелета, начиная от 57 207 рублей за половину двухместного номера с заездом 8 марта 2024 года на семь ночей. АЛЕАН привлекает внимание к отдыху на черноморском побережье весной, предлагая тур в отель "Чвени Эзо" 3* в Кобулети на семь ночей без перелета от 33 168 рублей на двоих, включая завтраки.