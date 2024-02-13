Россияне хотят посетить горнолыжный курорт в КНДР ещё раз

Горнолыжный курорт в Северной Корее: впечатления российских туристов

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава компании-турагента "Восток Интур" Инна Мухина сообщила, что российские туристы остались довольны горнолыжным курортом в Северной Корее.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Мухиной, после пандемии многие россияне выразили желание повторить поездку на этот курорт. После недавнего визита первой группы российских туристов в страну, глава компании поделилась своими позитивными впечатлениями. Она подчеркнула, что программа поездки была выполнена в полном объеме, а местные жители тепло приняли иностранных гостей. Курорт Масикрен поразил даже опытных спортсменов своими высококачественными трассами и удобствами. Представители северокорейской стороны уже согласовали даты следующих поездок, запланированных на март. Компания начнет обзванивать тех, кто записался в список ожидания. Первая группа российских туристов отправилась на курорт Масикрен в Северной Корее 9 февраля.

Тур продолжался четыре дня и включал 100 человек. Стоимость поездки включала в себя визу, перелет и проживание в четырех- и пятизвездных отелях. Ранее было объявлено о создании туристической зоны в Северной Корее для российских туристов.

Первая группа российских туристов отправилась в КНДР