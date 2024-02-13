Россияне хотят посетить горнолыжный курорт в КНДР ещё раз

Глава компании-турагента "Восток Интур" Инна Мухина сообщила, что российские туристы остались довольны горнолыжным курортом в Северной Корее.
По словам Мухиной, после пандемии многие россияне выразили желание повторить поездку на этот курорт. После недавнего визита первой группы российских туристов в страну, глава компании поделилась своими позитивными впечатлениями. Она подчеркнула, что программа поездки была выполнена в полном объеме, а местные жители тепло приняли иностранных гостей. Курорт Масикрен поразил даже опытных спортсменов своими высококачественными трассами и удобствами. Представители северокорейской стороны уже согласовали даты следующих поездок, запланированных на март. Компания начнет обзванивать тех, кто записался в список ожидания. Первая группа российских туристов отправилась на курорт Масикрен в Северной Корее 9 февраля.
Тур продолжался четыре дня и включал 100 человек. Стоимость поездки включала в себя визу, перелет и проживание в четырех- и пятизвездных отелях. Ранее было объявлено о создании туристической зоны в Северной Корее для российских туристов.
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