Начинающим туристам рассказали, какой город России выбрать для своей первой поездки

Идеальное начало туристических приключений: почему Санкт-Петербург — лучший выбор

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новичкам в мире туризма, жаждущим открыть для себя удивительные места, было рекомендовано, с чего начать свои приключения. В качестве идеального места для первой поездки был назван Санкт-Петербург, поделилась своим советом Мария Клевицкая, старший преподаватель факультета гостеприимства университета "Синергия".

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"Я бы посоветовала начать свое путешествие с Санкт-Петербурга. В этом городе есть всё: красота, вкус и удивительные достопримечательности. Санкт-Петербург справедливо считается Северной Венецией, его атмосфера действительно уникальна," — цитирует эксперта информационное агентство RuNews24. ru.

Санкт-Петербург также выгодно отличается транспортным сообщением, разнообразием вариантов проживания и возможностью посетить множество экскурсий. Кроме посещения Эрмитажа и Кунсткамеры, гости Северной столицы могут насладиться прогулками на сапах по каналам, посетить Новую Голландию и, конечно же, попробовать известное питерское печенье, а также посетить "барный треугольник" на Рубинштейна.

Ранее были представлены новые маршруты, позволяющие туристам на Ямале сочетать спортивные мероприятия с путешествиями.