Начинающим туристам рассказали, какой город России выбрать для своей первой поездки

Новичкам в мире туризма, жаждущим открыть для себя удивительные места, было рекомендовано, с чего начать свои приключения. В качестве идеального места для первой поездки был назван Санкт-Петербург, поделилась своим советом Мария Клевицкая, старший преподаватель факультета гостеприимства университета "Синергия".
"Я бы посоветовала начать свое путешествие с Санкт-Петербурга. В этом городе есть всё: красота, вкус и удивительные достопримечательности. Санкт-Петербург справедливо считается Северной Венецией, его атмосфера действительно уникальна," — цитирует эксперта информационное агентство RuNews24. ru.
Санкт-Петербург также выгодно отличается транспортным сообщением, разнообразием вариантов проживания и возможностью посетить множество экскурсий. Кроме посещения Эрмитажа и Кунсткамеры, гости Северной столицы могут насладиться прогулками на сапах по каналам, посетить Новую Голландию и, конечно же, попробовать известное питерское печенье, а также посетить "барный треугольник" на Рубинштейна.
Ранее были представлены новые маршруты, позволяющие туристам на Ямале сочетать спортивные мероприятия с путешествиями.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.