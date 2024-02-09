Как в Китае празднуют Новый год: почему нельзя носить белую одежду и пользоваться ножницами

Китайский Новый год: традиции и табу, которые нельзя нарушать

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Китае Новый год пользуется особым восхищением среди жителей. В это время китайские семьи собираются вместе, чтобы отметить приход нового лунного года, придерживаясь при этом определенных традиций и запретов, которые считаются крайне важными. Нарушение этих табу может привести к неприятностям.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Агентство URA. RU поделилось информацией о запретах во время первого дня нового года. Например, нельзя заниматься уборкой, чтобы не "вымести" удачу.

Также следует избегать использования острых предметов, таких как ножи или ножницы, так как они могут "перерезать" поток удачи. Поэтому на новогодний стол ставят блюда, которые не требуют разрезания ножом.

Китайцы также стараются избегать разбития посуды во время праздника, так как это считается предзнаменованием несчастий и потерь. Если все же это случается, они произносят благоприятные слова, чтобы смягчить негативное воздействие.

Споров, ссор, криков и плача также следует избегать.

Красный цвет является символом удачи и счастья для китайцев, поэтому они предпочитают носить наряды именно этого оттенка во время новогодних празднований. Носить черное или белое не рекомендуется, поскольку эти цвета ассоциируются с трауром.

В 2024 году китайский Новый год отмечается 10 февраля.

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