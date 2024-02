Как в Китае празднуют Новый год: почему нельзя носить белую одежду и пользоваться ножницами

В Китае Новый год пользуется особым восхищением среди жителей. В это время китайские семьи собираются вместе, чтобы отметить приход нового лунного года, придерживаясь при этом определенных традиций и запретов, которые считаются крайне важными. Нарушение этих табу может привести к неприятностям.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.