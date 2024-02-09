10 миллионов рублей будет выделено на поддержку развития школьного туризма в Алтайском крае

Алтайским школьникам выделят 10 млн рублей на бесплатные путешествия

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году из краевого бюджета Алтайского края будет выделено 10 млн рублей на бесплатные путешествия для местных школьников. Региональные власти планируют продолжить программу, учитывая опыт прошлого года, включая использование социального сертификата.

Фото: Openverse by aadmitriew is licensed under CC BY 3.0

Управление развития туризма и курортной деятельности Алтайского края подвело итоги 2023 года. В ходе церемонии благодарности были вручены туркомпаниям, экскурсоводам, транспортным компаниям и музеям региона. Работу специалистов туристической отрасли высоко оценили родители, дети и сопровождающие педагоги.

Более тысячи школьников из 14 районов и 5 городов посетили различные места региона в рамках путешествий. Среди участников было 40 детей участников социального воспитания и 84 детей, лишенных попечения родителей.

Турфирмы "Охота" и "Арго" стали исполнителями госуслуг, организовав поездки "По Чуйскому тракту" и "Мастера алтайской земли". Программа была адаптирована под интересы целевой аудитории — школьников от 5-го до 9-го класса.