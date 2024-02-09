Топ популярных мест отдыха на праздники: анализ туристических трендов в России

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OneTwoTrip: праздники россияне планируют провести в Москве, Петербурге и Калининграде

3:56
Туризм

Представители туристической индустрии сообщили о популярных направлениях для российских путешественников в период 23 февраля и 8 марта как в зарубежных, так и в отечественных маршрутах.

OneTwoTrip: праздники россияне планируют провести в Москве, Петербурге и Калининграде
Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

По словам Елены Шелеховой, руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на выходные, совпадающие с 23 февраля, наибольшей популярностью пользуются направления в Дубай (доля 9,9% от всех зарубежных бронирований), Бангкок (8,4%), Денпасар (7%), Пхукет (6,3%) и Стамбул (5%).

В то время как к выходным, связанным с 8 марта, наибольшим спросом пользуются перелеты на Пхукет (соответственно 8,2% от общего числа авиабронирований), в Сеул (6,5%), Токио (6,3%), Дубай (6%) и Бангкок (5,3%).

Аналитики отмечают, что среди внутренних направлений на праздничные выходные как в феврале, так и в марте наибольшей популярностью пользуются Москва (доля авиазаказов составляет 17,9%), Сочи (15,9%), Санкт-Петербург (8%), Калининград (7,4%) и Минеральные Воды (4,9%).

В OneTwoTrip добавили, что в 2024 году больше россиян стали заранее планировать свой отпуск.

В компании предоставили также данные о бронированиях за 2019 год.

Эксперты сообщили, что в период выходных на 23 февраля самыми популярными российскими городами стали Москва (41,7%), Санкт-Петербург (9,9%), Ростов-на-Дону (7,3%), Екатеринбург (4,9%) и Краснодар (4,6%).

Что касается международных направлений, то чаще всего летали в Минск (35,2%), Хельсинки (6,2%), Ригу (4,8%), Прагу (4,1%) и Кишинев (2,8%).

На выходные, приходящиеся на 8 марта, наибольшим спросом пользовались Москва (37,8%), Санкт-Петербург (11,9%), Сочи (5,6%), Ростов-на-Дону (4,8%) и Екатеринбург (4,4%). А из международных направлений выбирали Минск (6,6%), Стамбул (6,4%), Прагу (5,6%), Тбилиси (5%) и Париж (4,8%).

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata. ru, отметил, что наиболее популярными в это время становятся пляжные направления — Таиланд, ОАЭ и Египет. Внутри России особой популярностью пользуется Санкт-Петербург, а также Красная Поляна, Имеретинский, Калининград и Адлер.

В Anex Tour сообщили, что глубина бронирований в этом году значительно выросла по сравнению с предыдущим годом, но продолжительность осталась прежней. Они также отметили активный спрос на поездки в Краснодарский край, Ленинградскую и Калининградскую области в период праздников.

По данным Tez Tour, лидерами продаж на праздничные даты являются Таиланд и ОАЭ. На 23 февраля третье, четвертое и пятое места занимают Мальдивы, Китай и Шри Ланка. А на 8 марта третье, четвертое и пятое места занимают Китай, Турция и Мальдивы. Согласно компании, по сравнению с прошлым годом Таиланд и ОАЭ остаются лидерами, но растет интерес к поездкам в Китай, который уже входит в топ-5 стран по продажам.

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Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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