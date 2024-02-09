Как подготовиться к поездке в Северную Корею: советы организаторов тура

Водка, доллары, теплые носки – важные вещи для поездки в КНДР, рассказали туристы

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В пятницу, 9 февраля, отправилась первая и пока единственная группа туристов из Владивостока в северокорейский горнолыжный курорт Масикрен. Один из участников поездки уточнил, что перед выездом организаторы тура предоставили четкие инструкции.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Нам потребовали письменные обязательства о том, что мы не будем совершать никаких действий, которые могли бы навредить авторитету КНДР. Также они собрали наши заграничные паспорта и обещали вернуть их в аэропорту. Нас также настойчиво предупреждали, что рядом с нами всегда будут русскоговорящие гиды, чьим указаниям нужно следовать. Мы можем брать с собой только ту технику, которую заранее указали в списке разрешенного импорта, а также указывали, есть ли у нас устройства для фото-, видео- или аудиозаписей и возможность подключения к Wi-Fi", — поделилась участница тура с представителем агентства.

Она также отметила, что туристы берут с собой теплую одежду, носки, перчатки и шарфы, учитывая особенности климата в Северной Корее, где отопление не всегда предоставлено в помещениях.

"Нам также советуют брать с собой подарки для гидов, такие как алкоголь, шоколад и российская косметика. Рекомендуется иметь при себе доллары, предпочтительно мелкими купюрами нового образца, поскольку с крупными купюрами могут возникнуть проблемы с получением сдачи", — добавила туристка. Однако стоит отметить, что ввоз косметики и продуктов с корейскими буквами в КНДР не рекомендуется.

Согласно информации от ТАСС, группа из 97 человек планирует провести время на курорте с 9 по 12 февраля. Тур в Северную Корею привлек жителей разных регионов России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Калининград, Ульяновск, Владикавказ, Пермь, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург и дальневосточные регионы, однако большинство участников группы — жители Приморья.

Отдых в КНДР обойдется каждому туристу примерно в 750 долларов США, включая стоимость визы, перелета, трансфера, проживания в гостинице и завтраков, а также экскурсий. За обед, ужин и аренду оборудования предстоит доплатить. Согласно оценкам РБК Приморье, в среднем на дополнительные расходы придется потратить еще около 410 долларов, что в общей сложности составит примерно 1160 долларов за пять дней пребывания в стране.