Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Техника сгибания бицепса для быстрого наращивания мыщц
Как правильно хранить гранулированный корм для собак: пять важных шагов для здоровья вашего питомца
Перекормили растение удобрениями - что делать
Капуста "Провансаль" с фруктами: пикантная закуска под винным маринадом
Эксперт Кедми: война НАТО с Россией будет идти не на территории Украины
MilitaryTimes: половина россиянок не поздравят неслуживших и трусов с 23 февраля
Дизайнер перечислила четыре ошибки во время ремонта жилища
Bild: дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта
Помните, что необходимо подкормить клубнику весной
Как подготовиться к поездке в Северную Корею: советы организаторов тура

Водка, доллары, теплые носки – важные вещи для поездки в КНДР, рассказали туристы

2:31
Туризм

В пятницу, 9 февраля, отправилась первая и пока единственная группа туристов из Владивостока в северокорейский горнолыжный курорт Масикрен. Один из участников поездки уточнил, что перед выездом организаторы тура предоставили четкие инструкции.

Водка, доллары, теплые носки – важные вещи для поездки в КНДР, рассказали туристы
Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Нам потребовали письменные обязательства о том, что мы не будем совершать никаких действий, которые могли бы навредить авторитету КНДР. Также они собрали наши заграничные паспорта и обещали вернуть их в аэропорту. Нас также настойчиво предупреждали, что рядом с нами всегда будут русскоговорящие гиды, чьим указаниям нужно следовать. Мы можем брать с собой только ту технику, которую заранее указали в списке разрешенного импорта, а также указывали, есть ли у нас устройства для фото-, видео- или аудиозаписей и возможность подключения к Wi-Fi", — поделилась участница тура с представителем агентства.

Она также отметила, что туристы берут с собой теплую одежду, носки, перчатки и шарфы, учитывая особенности климата в Северной Корее, где отопление не всегда предоставлено в помещениях.

"Нам также советуют брать с собой подарки для гидов, такие как алкоголь, шоколад и российская косметика. Рекомендуется иметь при себе доллары, предпочтительно мелкими купюрами нового образца, поскольку с крупными купюрами могут возникнуть проблемы с получением сдачи", — добавила туристка. Однако стоит отметить, что ввоз косметики и продуктов с корейскими буквами в КНДР не рекомендуется.

Согласно информации от ТАСС, группа из 97 человек планирует провести время на курорте с 9 по 12 февраля. Тур в Северную Корею привлек жителей разных регионов России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Калининград, Ульяновск, Владикавказ, Пермь, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург и дальневосточные регионы, однако большинство участников группы — жители Приморья.

Отдых в КНДР обойдется каждому туристу примерно в 750 долларов США, включая стоимость визы, перелета, трансфера, проживания в гостинице и завтраков, а также экскурсий. За обед, ужин и аренду оборудования предстоит доплатить. Согласно оценкам РБК Приморье, в среднем на дополнительные расходы придется потратить еще около 410 долларов, что в общей сложности составит примерно 1160 долларов за пять дней пребывания в стране.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин В Авдеевке ВС РФ применяют тактику "малых котлов", в Крынках — война дронов Дмитрий Плотников Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Последние материалы
Водка, доллары, теплые носки – важные вещи для поездки в КНДР, рассказали туристы
Bild: дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта
Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан"
Помните, что необходимо подкормить клубнику весной
Туристический секрет: какие предметы из номера отеля можно забрать
Онколог Исмаилов заявил, что родинки несут опасность во время массажа
Что такое коллагенотерапия и как она способствует восстановлению уровня коллагена в коже
Что стоит знать, если задумали посадить сирень
Как больше двигаться с каждым днём и побороть лень
Лосось на сковороде: самый простой и быстрый способ приготовить красную рыбку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников