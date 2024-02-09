6 идеальных песчаных пляжей Пхукета: где отдохнуть на побережье гостям курорта

Рай для туристов: названы самые лучшие и чистые пляжи Таиланда с белым песком

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Температура воздуха на Пхукете круглый год поддерживается на уровне около 30 градусов, но при этом присутствует выраженная сезонность:

Фото: Wikipedia by S B is licensed under CC BY 2.0

Сухой сезон длится с ноября по апрель.

Сезон дождей простирается с мая по октябрь.

Особенно интенсивные дожди наблюдаются с июня по сентябрь, но они обычно краткосрочные и происходят в основном в ночное время.

Важно помнить, что в Таиланде, включая Пхукет, практически все пляжи являются общественными, однако некоторые отели имеют свои, "почти частные", из-за особенностей местности, доступные только гостям курорта.

Посмотрим на некоторые отели в различных районах острова:

Пляж Май Кхао. Этот пляж, расположенный на севере Пхукета, на западном побережье, является одним из самых протяжённых и живописных на острове. Он находится близко к международному аэропорту.

Пляж Банг Тао Пляж Банг Тао простирается на несколько километров с песчаной полосой и плавным входом в воду, что делает его безопасным для купания даже для детей.

Пляж Карон. Этот пляж, который находится на юге Пхукета, характеризуется широкой песчаной полосой и плавным входом в воду, но следует быть осторожными из-за возможных подводных течений.

Пляж Ката Пляж Ката, расположенный на южной части острова, считается одним из самых чистых. Здесь можно насладиться белоснежным песком, хотя следует учитывать изменения приливов и отливов.

Пляж Ката Ной. Еще один небольшой, но чистый пляж на юге острова. Идеально подходит для серфинга и обладает хорошими условиями для купания.

Мыс Панва. Этот район находится на восточном побережье острова, в отличие от предыдущих, которые находятся на западном побережье.

Курорт Као Лак Као Лак, находящийся в провинции Пханг Нга на западном побережье Таиланда, представляет собой отличный вариант для спокойного семейного отдыха. Он славится своими широкими пляжами и высоким уровнем сервиса. Цены на отдых здесь немного ниже, чем на Пхукете, и в этом районе еще не так многолюдно, особенно в низкий сезон.