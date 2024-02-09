Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Цышкова призвала россиян не забывать о себе после рождения ребенка
Оптимальная рабочая температура двигателя: как обеспечить долговечность и экономичность автомобиля
Байден заявил, что его память "в порядке" и тут же перепутал Египет и Мексику
Что важно знать перед занятиями на велотренажёре?
Почему нельзя есть кинзу, когда она цветёт
Крем-суп из тыквы: яркий цвет, нежная консистенция и бесподобный аромат
В Коломне изобрели "шоколадный" путеводитель по городу в виде настольной игры
Западная пресса негативно отреагировала на нового главкома ВСУ Сырского
ООН: Хакеры Северной Кореи похитили 3 миллиарда долларов на ядерную бомбу
6 идеальных песчаных пляжей Пхукета: где отдохнуть на побережье гостям курорта

Рай для туристов: названы самые лучшие и чистые пляжи Таиланда с белым песком

2:09
Туризм

Температура воздуха на Пхукете круглый год поддерживается на уровне около 30 градусов, но при этом присутствует выраженная сезонность:

Рай для туристов: названы самые лучшие и чистые пляжи Таиланда с белым песком
Фото: Wikipedia by S B is licensed under CC BY 2.0
  • Сухой сезон длится с ноября по апрель.
  • Сезон дождей простирается с мая по октябрь.
  • Особенно интенсивные дожди наблюдаются с июня по сентябрь, но они обычно краткосрочные и происходят в основном в ночное время.

Важно помнить, что в Таиланде, включая Пхукет, практически все пляжи являются общественными, однако некоторые отели имеют свои, "почти частные", из-за особенностей местности, доступные только гостям курорта.

Посмотрим на некоторые отели в различных районах острова:

  • Пляж Май Кхао. Этот пляж, расположенный на севере Пхукета, на западном побережье, является одним из самых протяжённых и живописных на острове. Он находится близко к международному аэропорту.
  • Пляж Банг Тао Пляж Банг Тао простирается на несколько километров с песчаной полосой и плавным входом в воду, что делает его безопасным для купания даже для детей.
  • Пляж Карон. Этот пляж, который находится на юге Пхукета, характеризуется широкой песчаной полосой и плавным входом в воду, но следует быть осторожными из-за возможных подводных течений.
  • Пляж Ката Пляж Ката, расположенный на южной части острова, считается одним из самых чистых. Здесь можно насладиться белоснежным песком, хотя следует учитывать изменения приливов и отливов.
  • Пляж Ката Ной. Еще один небольшой, но чистый пляж на юге острова. Идеально подходит для серфинга и обладает хорошими условиями для купания.
  • Мыс Панва. Этот район находится на восточном побережье острова, в отличие от предыдущих, которые находятся на западном побережье.

Курорт Као Лак Као Лак, находящийся в провинции Пханг Нга на западном побережье Таиланда, представляет собой отличный вариант для спокойного семейного отдыха. Он славится своими широкими пляжами и высоким уровнем сервиса. Цены на отдых здесь немного ниже, чем на Пхукете, и в этом районе еще не так многолюдно, особенно в низкий сезон.

ТАИЛАНД - ПХУКЕТ, почему все выбирают именно этот остров!? Таиланд 2024
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Последние материалы
Крем-суп из тыквы: яркий цвет, нежная консистенция и бесподобный аромат
В Коломне изобрели "шоколадный" путеводитель по городу в виде настольной игры
Западная пресса негативно отреагировала на нового главкома ВСУ Сырского
ООН: Хакеры Северной Кореи похитили 3 миллиарда долларов на ядерную бомбу
Терапевт Джарвис назвали потерю веса и боль в спине признаками рака
Эти предметы помогут нарастить силу
Азу с тушёнкой: более простой и быстрый способ приготовления классического блюда
Обзор Suzuki Vitara (2014-2023): простота и надежность компактного кроссовера
Nature: Доказано существование подлёдного океана на спутнике Сатурна Мимасе
Как избавиться от морщин на шее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников