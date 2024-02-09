Откройте для себя Коломну через настольные игры: это не просто карты, а увлекательные квесты

В Коломне изобрели "шоколадный" путеводитель по городу в виде настольной игры

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Коломна — единственный город в Подмосковье, где ходят трамваи. Это также приковывает внимание туристов, как и другие достопримечательности. Теперь же о Коломне вышла семейная настольная игра и шоколадный путеводитель. О них рассказала руководитель экскурсионного маршрута "Коломенский трамвай желаний" Маргарита Тимофеева.

Фото: Вкусвилл

Маргарита Тимофеева открыто призналась в своей страсти к настольным играм, особенно вечерами, когда она играет вместе со своей семьей. Именно из-за этого увлечения она решила создать игру, посвященную знаменитому трамваю.

"Из окна трамвая не всегда можно увидеть все достопримечательности города, о которых мы рассказываем. Мы хотели бы поделиться большим количеством информации о нашем городе. Иногда туристам и пассажирам, которые отправляются на экскурсии на трамвае, хочется получить нечто большее, что они могли бы запомнить. Поэтому идея создания игры возникла сама собой," — пояснила Маргарита.

Согласно её словам, игра помогает тренировать визуальную память и позволяет изучить историю города. В нее входят карточки с изображениями главных достопримечательностей Коломны — всего 50 штук. Есть несколько вариантов игры: классический "Турист", а также более сложные "Местный житель" и "Знатоки".

"Играть можно от двух человек и более, но наилучший вариант, вероятно, — вчетвером, чтобы игра занимала достаточно времени," — рекомендует Тимофеева.

Кроме того, она упомянула еще одну игру — "Шоколадный путеводитель".

"Это своего рода квест по городу. Мы подготовили карту Коломны с отмеченными на ней достопримечательностями. Девять шоколадок с QR-кодами, аудиофайлами и фотографиями объектов," — рассказала она.

Маргарита Тимофеева пояснила, что количество шоколадок не выбрано произвольно. Коломне уже почти девять веков, поэтому на каждой шоколадке представлена аудиоистория и фотография символического объекта, олицетворяющего каждый из веков истории города (начиная с XII и заканчивая XX веком, а также символом появления трамвая).

Таким образом, благодаря этим играм можно самостоятельно изучить краткую историю города, перемещаясь от объекта к объекту.