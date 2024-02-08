Туристическая Турция намерена избавиться от от образа «страны-дешевки» для туристов

Turizm Guncel: Турция меняет свой туристический облик: от бюджетных предложений к премиум-уровню

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции возникла инициатива изменить свой имидж как бюджетного туристического направления. Эркан Ягджы, глава Федерации отельеров Турции, высказал эту позицию в интервью для издания Turizm Guncel.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что ранее Турция была известна как доступное направление для отдыха, однако сейчас необходимо изменить этот стереотип.

"Мы должны перейти к новому этапу", — подчеркнул Ягджы.

Он также выразил мнение, что целью теперешнего этапа должно стать не просто самое дорогое предложение, а лучшее соотношение цены и качества. Для этого необходимо разделить предложения на разные ценовые сегменты, чтобы удовлетворить различные потребности туристов.

Ягджы также отметил важность соответствия стоимости номеров и классификации гостиниц.

"Мы не можем допустить ситуации, когда трехзвездочный отель предлагает услуги по цене пятизвездочного", — добавил он.

Постепенно Турция стремится изменить свой статус среди туристических направлений, переходя от привлечения исключительно бюджетных путешественников к привлечению более широкого спектра туристов. Минимальная стоимость летних туров начинается от 110-120 тысяч рублей за двоих, что говорит о готовности привлечь туристов с более высоким уровнем дохода.

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