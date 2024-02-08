Туристическая Турция намерена избавиться от от образа «страны-дешевки» для туристов

В Турции возникла инициатива изменить свой имидж как бюджетного туристического направления. Эркан Ягджы, глава Федерации отельеров Турции, высказал эту позицию в интервью для издания Turizm Guncel.
Он отметил, что ранее Турция была известна как доступное направление для отдыха, однако сейчас необходимо изменить этот стереотип.
"Мы должны перейти к новому этапу", — подчеркнул Ягджы.
Он также выразил мнение, что целью теперешнего этапа должно стать не просто самое дорогое предложение, а лучшее соотношение цены и качества. Для этого необходимо разделить предложения на разные ценовые сегменты, чтобы удовлетворить различные потребности туристов.
Ягджы также отметил важность соответствия стоимости номеров и классификации гостиниц.
"Мы не можем допустить ситуации, когда трехзвездочный отель предлагает услуги по цене пятизвездочного", — добавил он.
Постепенно Турция стремится изменить свой статус среди туристических направлений, переходя от привлечения исключительно бюджетных путешественников к привлечению более широкого спектра туристов. Минимальная стоимость летних туров начинается от 110-120 тысяч рублей за двоих, что говорит о готовности привлечь туристов с более высоким уровнем дохода.
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