Рост цен на туры: почему въездной туризм в Россию не достигает уровня до пандемии?

Стоимость туров в Россию для иностранцев увеличилась в два раза

3:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на привлекательность туристических возможностей России и выгодный валютный курс, въездной туризм до сих пор не достиг уровня, характерного для периода до пандемии в 2019 году. Это объявили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ), указав на одну из основных причин — резкое увеличение стоимости поездок после пандемии.

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Согласно данным Центробанка, за первые три квартала 2023 года экспорт туристических услуг принес России 5,124 миллиарда долларов. В то же время за аналогичный период 2019 года страна получила от въездного туризма 8,610 миллионов долларов. Количество поездок за первые три квартала 2023 года уменьшилось более чем втрое по сравнению с 2019 годом.

Однако, если раньше средний расход одного туриста составлял 435 долларов, то теперь этот показатель вырос вдвое — до 858 долларов за поездку. Эту статистику привел на стратегической сессии РСТ сопредседатель комитета по въездному туризму Алексей Венгин. Эксперт пояснил, что повышение среднего чека обусловлено уменьшением числа низкобюджетных турпоездок, а также тем, что сейчас предпочтение отдают индивидуальным и более состоятельным туристам.

Генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин отметил, что фактическая конечная стоимость тура выше. "Средняя брутто-цена тура в Россию составляет около тысячи долларов. При добавлении стоимости перелета общая сумма уже достигает двух тысяч долларов, что выше среднего уровня по мировым стандартам", — сказал он.

Генеральный директор компании "Тари-Тур" Марина Левченко пояснила, что в стоимость недельного тура в Москву за тысячу долларов включены трансферы, размещение в четырехзвездочном отеле, полное питание и экскурсии для иностранных туристов.

По словам генерального директора компании "Свой-ТС" Сергея Войтовича, спрос на поездки в Россию сейчас заметно выше, чем год назад. "Мы принимаем группы из разных стран, таких как Гонконг, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иран, Индонезия, Таиланд, а также из стран Латинской Америки. Россия имеет много достопримечательностей и интересных мест для посещения. Однако, средняя цена тура довольно значительна, особенно когда речь идет о поездке большой семьей из стран Ближнего Востока", — добавил он.

Перелеты составляют значительную часть расходов на тур. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин считает, что есть возможности для снижения стоимости авиабилетов в России. "Одна из стратегий — увеличение количества рейсов за рубеж. Когда мы ежегодно увеличиваем объемы перелетов в Турцию на 50 процентов, цены на авиабилеты снижаются на 20-30 процентов", — отметил он. Также Горин предложил субсидирование регионов на федеральном уровне, заинтересованных в притоке иностранных туристов, и облегчение доступа на рынок России для иностранных авиакомпаний, отказавшись от паритета в международных перевозках.