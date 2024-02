Проживающий зимой в Таиланде российский гражданин рассказал, сколько и на что нужно денег

Мужчина в интервью URA. RU раскрыл основные статьи расходов в Таиланде. Согласно его словам, на путешествие в Таиланд нужно будет потратить примерно 30 000 рублей, однако время от времени встречаются билеты и за 15 000. Планируя перезимовать в этой тропической стране, лучше всего снять жилье на полгода или год. В случае раннего отъезда всегда можно найти новых арендаторов и переписать контракт на них.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0