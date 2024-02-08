Проживающий зимой в Таиланде российский гражданин рассказал, сколько и на что нужно денег

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Жизнь в Таиланде: основные статьи расходов на билеты, жильё, питание и коммуналку

1:49
Туризм

Мужчина в интервью URA. RU раскрыл основные статьи расходов в Таиланде. Согласно его словам, на путешествие в Таиланд нужно будет потратить примерно 30 000 рублей, однако время от времени встречаются билеты и за 15 000. Планируя перезимовать в этой тропической стране, лучше всего снять жилье на полгода или год. В случае раннего отъезда всегда можно найти новых арендаторов и переписать контракт на них.

Жизнь в Таиланде: основные статьи расходов на билеты, жильё, питание и коммуналку
Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению мужчины, долгосрочная аренда выходит выгоднее. Сам он платит за свой домик 40 000 рублей, но в других местах цены на жилье выше. Плата за домашний интернет включена в стоимость аренды. Тем не менее, коммунальные платежи в Таиланде выше, чем в России, особенно за электричество, которое обходится примерно в 5 000 рублей в месяц.

На питание мужчина тратит около 20 000 рублей в месяц, предпочитая посещать рестораны и местные кафе из-за маленьких кухонь в жилище.

Из-за плохо развитого общественного транспорта в Таиланде все предпочитают использовать байки, которые можно арендовать за 8 000 рублей, плюс еще около 1 000 рублей на заправку, хватает на месяц. Важно отметить, что для управления этим видом транспорта не требуются водительские права.

Без визы можно находиться на территории Таиланда от 2 до 3 месяцев, но для продления этого срока требуется совершить поездку к границе соседней страны, что называется "бордерран". Эта услуга обойдется примерно в 5 000 рублей. Кроме того, необходимо будет потратиться на медицинскую страховку и сим-карту. По словам россиянина, его ежемесячные расходы в Таиланде достигают 80 000 рублей с дополнительными расходами в 60 000 рублей за весь зимний период.

ПАТТАЙЯ 🏝️ РАЙСКИЙ ПЛЯЖ! Остров Ко Лан. Отдых и жизнь в Таиланде
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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