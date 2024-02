Уникальный опыт: российские туристы отправляются в КНДР на четыре дня

Завтра, 9 февраля, первый отряд российских туристов отправится в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Группа, состоящая из 97 человек, направляется в эту уникальную страну на четыре дня и три ночи.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0