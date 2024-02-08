Уникальный опыт: российские туристы отправляются в КНДР на четыре дня

Завтра, 9 февраля, первый отряд российских туристов отправится в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Группа, состоящая из 97 человек, направляется в эту уникальную страну на четыре дня и три ночи.
Согласно информации ТАСС, стартовая точка путешествия — Владивосток. Стоимость данного путешествия оценивается в 750 долларов США или чуть более 68 000 рублей.
Этот тур вызвал интерес со стороны различных регионов России. Среди участников группы не только жители Дальнего Востока, но и из других городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, выразил благодарность посла Российской Федерации в Северной Корее, Александра Мацегора, за поддержку и организацию данного тура. Он выразил уверенность в том, что это путешествие станет отправной точкой для возобновления активного сотрудничества между Россией и КНДР в сфере туризма и гуманитарных связей.
По информации, полученной от источников, туристы посетят столицу КНДР, город Пхеньян, а также попробуют свои силы на горнолыжном курорте Масикрен.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.