Уникальный опыт: российские туристы отправляются в КНДР на четыре дня

Первый отряд российских туристов готовиться к поездке в КНДР 9 февраля

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Завтра, 9 февраля, первый отряд российских туристов отправится в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Группа, состоящая из 97 человек, направляется в эту уникальную страну на четыре дня и три ночи.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно информации ТАСС, стартовая точка путешествия — Владивосток. Стоимость данного путешествия оценивается в 750 долларов США или чуть более 68 000 рублей.

Этот тур вызвал интерес со стороны различных регионов России. Среди участников группы не только жители Дальнего Востока, но и из других городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, выразил благодарность посла Российской Федерации в Северной Корее, Александра Мацегора, за поддержку и организацию данного тура. Он выразил уверенность в том, что это путешествие станет отправной точкой для возобновления активного сотрудничества между Россией и КНДР в сфере туризма и гуманитарных связей.

По информации, полученной от источников, туристы посетят столицу КНДР, город Пхеньян, а также попробуют свои силы на горнолыжном курорте Масикрен.

КНДР. Северная Корея. Пхеньян. 38 параллель. Дегустация вина из КНДР.