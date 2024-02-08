Авиакомпания раскрыла лайфхаки: как сделать, чтобы весь ряд сидений в самолете был вашим

Southwest Airlines делится секретами: как заполучить весь ряд сидений в эконом-классе

0:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Southwest Airlines выложила видео в TikTok, в котором представила собственные советы по тому, как пассажиры могут заполучить весь ряд сидений в эконом-классе.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Они предложили несколько необычных тактик, включая использование головного убора, активное предложение свободных мест другим пассажирам, прямое выражение нежелания сидеть рядом с кем-то и имитацию телефонного разговора о предстоящем расставании.

Авиакомпания, однако, призывает не злоупотреблять этими методами.