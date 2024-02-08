Авиакомпания раскрыла лайфхаки: как сделать, чтобы весь ряд сидений в самолете был вашим

Авиакомпания Southwest Airlines выложила видео в TikTok, в котором представила собственные советы по тому, как пассажиры могут заполучить весь ряд сидений в эконом-классе.
Они предложили несколько необычных тактик, включая использование головного убора, активное предложение свободных мест другим пассажирам, прямое выражение нежелания сидеть рядом с кем-то и имитацию телефонного разговора о предстоящем расставании.
Авиакомпания, однако, призывает не злоупотреблять этими методами.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.