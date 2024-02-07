Туристический квартал в стиле дореволюционной эпохи: в Тюмени взялись за работу

В Тюмени стартовал процесс разработки туристического квартала, придерживающегося стилистики дореволюционной эпохи. Он будет охватывать территорию в пределах улиц Ангарской, Большой Заречной, Щербакова и Береговой.
В соответствии с концепцией, квартал будет представлять собой ансамбль малоэтажных зданий, выполненных в деревянной архитектуре, характерной для конца XIX — начала XX века, что характерно для исторической Тюмени.
Планируется не только создание новых зданий в стиле дореволюционной эпохи, но и реставрация ранее построенных деревянных домов, с целью сохранения исторического наследия региона. Проект квартала ориентирован на развитие туристического направления и позиционируется как туристический район, привлекательный для посещения и изучения истории города, сообщает nashgorod.ru.
Финансирование реконструкции дома на улице Береговой будет осуществляться за счет инвестора, однако конкретные суммы инвестиций не уточняются в данный момент.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.