Туристический квартал в стиле дореволюционной эпохи: в Тюмени взялись за работу

В Тюмени началась разработка туристического квартала в стиле дореволюционной эпохи

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Тюмени стартовал процесс разработки туристического квартала, придерживающегося стилистики дореволюционной эпохи. Он будет охватывать территорию в пределах улиц Ангарской, Большой Заречной, Щербакова и Береговой.

Фото: Openverse by Дмитрий Кошелев is licensed under CC BY-SA 4.0

В соответствии с концепцией, квартал будет представлять собой ансамбль малоэтажных зданий, выполненных в деревянной архитектуре, характерной для конца XIX — начала XX века, что характерно для исторической Тюмени.

Планируется не только создание новых зданий в стиле дореволюционной эпохи, но и реставрация ранее построенных деревянных домов, с целью сохранения исторического наследия региона. Проект квартала ориентирован на развитие туристического направления и позиционируется как туристический район, привлекательный для посещения и изучения истории города, сообщает nashgorod.ru.

Финансирование реконструкции дома на улице Береговой будет осуществляться за счет инвестора, однако конкретные суммы инвестиций не уточняются в данный момент.