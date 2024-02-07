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Туристический квартал в стиле дореволюционной эпохи: в Тюмени взялись за работу

В Тюмени началась разработка туристического квартала в стиле дореволюционной эпохи

1:01
Туризм

В Тюмени стартовал процесс разработки туристического квартала, придерживающегося стилистики дореволюционной эпохи. Он будет охватывать территорию в пределах улиц Ангарской, Большой Заречной, Щербакова и Береговой.

В Тюмени началась разработка туристического квартала в стиле дореволюционной эпохи
Фото: Openverse by Дмитрий Кошелев is licensed under CC BY-SA 4.0

В соответствии с концепцией, квартал будет представлять собой ансамбль малоэтажных зданий, выполненных в деревянной архитектуре, характерной для конца XIX — начала XX века, что характерно для исторической Тюмени.

Планируется не только создание новых зданий в стиле дореволюционной эпохи, но и реставрация ранее построенных деревянных домов, с целью сохранения исторического наследия региона. Проект квартала ориентирован на развитие туристического направления и позиционируется как туристический район, привлекательный для посещения и изучения истории города, сообщает nashgorod.ru.

Финансирование реконструкции дома на улице Береговой будет осуществляться за счет инвестора, однако конкретные суммы инвестиций не уточняются в данный момент.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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