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Прямые полёты в Таиланд: Azur air открывает небо для путешественников из Новокузнецка

Полёты в Таиланд стали снова доступными из Новокузнецка

1:18
Туризм

Авиаперевозчик Azur air возобновил регулярные полеты из Новокузнецка в Таиланд, радуя путешественников в этом регионе после долгого перерыва.

Полёты в Таиланд стали снова доступными из Новокузнецка
Фото: flickr.com by abdallahh is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Международный аэропорт Новокузнецка имени Волынова теперь снова предлагает прямые авиарейсы в Паттайю и Пхукет благодаря инициативе авиакомпании Azur air. Регулярные рейсы запланированы на каждые 12 дней, и билеты уже доступны для приобретения через туроператоров.

На данный момент аэропорт Новокузнецка обслуживает также прямые рейсы в различные крупные города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Уфу. В летний сезон 2024 года также планируется открытие нового маршрута в Республику Дагестан с авиакомпанией Nordwind Airline, предоставляющей рейсы в Махачкалу начиная с 2 мая 2024 года. Эти полеты будут выполняться дважды в неделю на современных самолетах Boeing 737-800, предназначенных для 189 пассажиров, с продолжительностью полета 4 часа 35 минут и максимальной стоимостью билета в 10 953 рубля.

ТАИЛАНД - ПХУКЕТ, почему все выбирают именно этот остров!? Таиланд 2024
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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