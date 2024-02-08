Прямые полёты в Таиланд: Azur air открывает небо для путешественников из Новокузнецка

Полёты в Таиланд стали снова доступными из Новокузнецка

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиаперевозчик Azur air возобновил регулярные полеты из Новокузнецка в Таиланд, радуя путешественников в этом регионе после долгого перерыва.

Фото: flickr.com by abdallahh is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Международный аэропорт Новокузнецка имени Волынова теперь снова предлагает прямые авиарейсы в Паттайю и Пхукет благодаря инициативе авиакомпании Azur air. Регулярные рейсы запланированы на каждые 12 дней, и билеты уже доступны для приобретения через туроператоров.

На данный момент аэропорт Новокузнецка обслуживает также прямые рейсы в различные крупные города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Уфу. В летний сезон 2024 года также планируется открытие нового маршрута в Республику Дагестан с авиакомпанией Nordwind Airline, предоставляющей рейсы в Махачкалу начиная с 2 мая 2024 года. Эти полеты будут выполняться дважды в неделю на современных самолетах Boeing 737-800, предназначенных для 189 пассажиров, с продолжительностью полета 4 часа 35 минут и максимальной стоимостью билета в 10 953 рубля.