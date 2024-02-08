РСТ подвёл итоги деятельности гостиничной туристической инфраструктуры: и доходы, и расходы выросли

В РСТ рассказали о повышении доходов и расходов российских гостиниц

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Доходы от российских гостиниц за прошлый год увеличились на примерно 15 процентов за счёт роста среднего чека и загрузки, в то время как у санаториев они снизились на 4,6 процента.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщил Алексей Мусакин, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам, ссылаясь на данные Росстата.

"Я проанализировал статистические данные за 2023 год, предоставленные Росстатом. По большинству показателей мы имеем полные данные, за исключением расходов. Доходы увеличились приблизительно на 15 процентов, причём рост среднего чека составил около 10 процентов, а загрузки — также около 10 процентов. В то же время расходы выросли на 17 процентов", — отметил Мусакин на сессии РСТ, посвящённой вопросам гостиничной туристической инфраструктуры, где он подвёл итоги работы отелей в России за прошедший год.

Согласно его данным, в Ярославле средний чек за проживание в отеле возрос примерно на 25 процентов по итогам года, а в Москве — на 15 процентов.

"Относительно загрузки, прирост в январе-августе составил 10,4 процента. Нет точных данных по декабрю, но по нашим оценкам, он составит около 8,5-9 процентов", — добавил Мусакин.

"С санаторно-курортными организациями обстановка значительно хуже. У них выручка сократилась согласно данным Росстата с 195 миллиардов до 186 миллиардов рублей", — продолжил он.

Мусакин пояснил снижение выручки санаториев тем, что посетители стали проводить в них меньше времени. По его данным, средняя продолжительность пребывания уменьшилась с 12 до 10,25 дней, однако количество размещённых гостей в санаториях увеличилось. Частая смена гостей приводит к увеличению расходов на обслуживание номеров, что, в свою очередь, увеличивает общие затраты.