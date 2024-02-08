Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обеспечить бесперебойную работу дворников автомобиля и продлить их срок службы
The New York Times: военные ВСУ массово дезертируют из-за остановки помощи США
Шольц предрёк Украине серьёзную нехватку оружия и боеприпасов
Творог со сметаной, тахини и мёдом: самый быстрый и полезный завтрак из всех возможных
Фигуристка из РФ Туктамышева рассказала, что предпочла карьеру, а не замужество
Дачникам на заметку: иловая земля
Учёные добурили скважину под антарктическим ледником до глубины 3610 метров
Боррель предупредил Украину о невозможности дать ей больше снарядов
Лимит на ввоз иностранной валюты в Россию предложено увеличить до 30 тыс. долларов
РСТ подвёл итоги деятельности гостиничной туристической инфраструктуры: и доходы, и расходы выросли

В РСТ рассказали о повышении доходов и расходов российских гостиниц

2:03
Туризм

Доходы от российских гостиниц за прошлый год увеличились на примерно 15 процентов за счёт роста среднего чека и загрузки, в то время как у санаториев они снизились на 4,6 процента.

В РСТ рассказали о повышении доходов и расходов российских гостиниц
Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщил Алексей Мусакин, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам, ссылаясь на данные Росстата.

"Я проанализировал статистические данные за 2023 год, предоставленные Росстатом. По большинству показателей мы имеем полные данные, за исключением расходов. Доходы увеличились приблизительно на 15 процентов, причём рост среднего чека составил около 10 процентов, а загрузки — также около 10 процентов. В то же время расходы выросли на 17 процентов", — отметил Мусакин на сессии РСТ, посвящённой вопросам гостиничной туристической инфраструктуры, где он подвёл итоги работы отелей в России за прошедший год.

Согласно его данным, в Ярославле средний чек за проживание в отеле возрос примерно на 25 процентов по итогам года, а в Москве — на 15 процентов.

"Относительно загрузки, прирост в январе-августе составил 10,4 процента. Нет точных данных по декабрю, но по нашим оценкам, он составит около 8,5-9 процентов", — добавил Мусакин.

"С санаторно-курортными организациями обстановка значительно хуже. У них выручка сократилась согласно данным Росстата с 195 миллиардов до 186 миллиардов рублей", — продолжил он.

Мусакин пояснил снижение выручки санаториев тем, что посетители стали проводить в них меньше времени. По его данным, средняя продолжительность пребывания уменьшилась с 12 до 10,25 дней, однако количество размещённых гостей в санаториях увеличилось. Частая смена гостей приводит к увеличению расходов на обслуживание номеров, что, в свою очередь, увеличивает общие затраты.

Лучшие отели Все включено в России. Обзор Топ 10
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
В России описали сценарий войны России и НАТО
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
The New York Times: военные ВСУ массово дезертируют из-за остановки помощи США
Шольц предрёк Украине серьёзную нехватку оружия и боеприпасов
Творог со сметаной, тахини и мёдом: самый быстрый и полезный завтрак из всех возможных
Фигуристка из РФ Туктамышева рассказала, что предпочла карьеру, а не замужество
Дачникам на заметку: иловая земля
Учёные добурили скважину под антарктическим ледником до глубины 3610 метров
Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink
Боррель предупредил Украину о невозможности дать ей больше снарядов
Лимит на ввоз иностранной валюты в Россию предложено увеличить до 30 тыс. долларов
Психолог Кузина рассказала, что самая опасный тип личности это "тёмный эмпат"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников