Эксперты из издания Daily Star назвали некоторые из самых строгих штрафов для туристов на различных курортах.
Горнолыжный отдых известен своим престижем, однако в определенных ситуациях нарушение правил может привести к значительным штрафам, а иногда даже к тюремному заключению.
Наибольший штраф, а именно 15 тыс. евро или около 1.5 млн рублей, грозит туристам во Франции за катание вне трасс, особенно если это приводит к вызову лавины. Это вполне логично, учитывая потенциальную опасность для других горнолыжников.
Другие штрафы, в сравнении, могут показаться менее высокими, но также вызывают вопросы. Например, на Австрийском курорте Ишгль введен штраф в размере 2000 евро (почти 20 тыс. рублей) за прогулку в лыжных ботинках после 20:00. Также во Франции предусмотрены штрафы за курение в заповедниках и отсутствие страховки при катании на лыжах в Италии.
В США на горнолыжных курортах также существуют строгие правила. Например, в Колорадо туристов могут оштрафовать на $500 за передачу своего ски-пасса другому человеку и на сумму до $1000 за нахождение на подъемнике или трассе в состоянии алкогольного опьянения.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.