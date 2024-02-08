Власти трёх стран призывают избегать контакта с дикими обезьянами: предостережение от Daily Star

Японские, индийские и тайские власти призвали туристов и местных жителей избегать контактов с дикими обезьянами и не кормить их, сообщает Daily Star.
Это предостережение было вызвано серией нападений обезьян за последние несколько месяцев, которые были описаны как "дьявольские". Пострадавшие отмечают рваные раны на лице и переломы.
Эксперты предупреждают о рисках кормления обезьян, так как это может привести к тому, что животное начнет ассоциировать человека с едой и, если не получит ее, нападет. Они также отмечают, что отважные приматы не стесняются обшаривать мусорные баки и красть рюкзаки, оставленные без присмотра.
Специалисты советуют избегать близкого контакта с животными и обращать внимание на их мимику. Например, если обезьяна склоняется к зубам, это может быть признаком агрессии, поэтому рекомендуется тихо отступить, избегая пристального взгляда и ответной "улыбки".
Ранее сообщалось, что около 3,5 тысяч длиннохвостых макак "оккупировали" город Лопбури в Таиланде, отпугивая туристов и местных жителей своим агрессивным поведением. Они часто проникали в крупные местные торговые центры и преследовали покупателей.
СМИ также отмечали, что иностранные инвесторы покидают город, количество туристов снижается, а число коммерческих банкротств растет, что может привести к тому, что Лопбури станет городом-призраком.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.