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Власти трёх стран призывают избегать контакта с дикими обезьянами: предостережение от Daily Star

В Японии, Индии и Таиланде путешественников предостерегают от столкновений с "дьявольскими обезьянами"

1:27
Туризм

Японские, индийские и тайские власти призвали туристов и местных жителей избегать контактов с дикими обезьянами и не кормить их, сообщает Daily Star.

В Японии, Индии и Таиланде путешественников предостерегают от столкновений с "дьявольскими обезьянами"
Фото: openverse by ff137 is licensed under CC BY 2.0

Это предостережение было вызвано серией нападений обезьян за последние несколько месяцев, которые были описаны как "дьявольские". Пострадавшие отмечают рваные раны на лице и переломы.

Эксперты предупреждают о рисках кормления обезьян, так как это может привести к тому, что животное начнет ассоциировать человека с едой и, если не получит ее, нападет. Они также отмечают, что отважные приматы не стесняются обшаривать мусорные баки и красть рюкзаки, оставленные без присмотра.

Специалисты советуют избегать близкого контакта с животными и обращать внимание на их мимику. Например, если обезьяна склоняется к зубам, это может быть признаком агрессии, поэтому рекомендуется тихо отступить, избегая пристального взгляда и ответной "улыбки".

Ранее сообщалось, что около 3,5 тысяч длиннохвостых макак "оккупировали" город Лопбури в Таиланде, отпугивая туристов и местных жителей своим агрессивным поведением. Они часто проникали в крупные местные торговые центры и преследовали покупателей.

СМИ также отмечали, что иностранные инвесторы покидают город, количество туристов снижается, а число коммерческих банкротств растет, что может привести к тому, что Лопбури станет городом-призраком.

Такой ЖЕСТОКОСТИ от ОБЕЗЬЯН не ожидал даже ЕНОТ
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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