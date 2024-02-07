Зимние курорты Таиланда, ОАЭ и Сочи пользуются большим спросом среди россиян

Tourvisor: интерес российских туристов к зимним путешествиям вырос на 40%

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно новому исследованию, интерес российских туристов к зимним путешествиям вырос на 40%. Эту информацию предоставил сервис Tourvisor.

Фото: Wikipedia by Arne Müseler is licensed under CC BY-SA 3.0

Генеральный директор Tourvisor Илья Юртаев отмечает особенности зимних туров в выборе направлений отдыха. Если ранее популярными были Индия и Вьетнам, то сейчас значительную долю спроса на зимний отдых забирают курорты Таиланда, ОАЭ и Сочи. Турция остается традиционно востребованной.

Он также отмечает, что зимние поездки, как правило, дополняют летние отпуска.

Зимой часто выбирают экзотические и дорогостоящие направления, в то время как летом большинство туристов предпочитает бюджетный отдых внутри страны.