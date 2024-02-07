Зимние курорты Таиланда, ОАЭ и Сочи пользуются большим спросом среди россиян

Согласно новому исследованию, интерес российских туристов к зимним путешествиям вырос на 40%. Эту информацию предоставил сервис Tourvisor.
Генеральный директор Tourvisor Илья Юртаев отмечает особенности зимних туров в выборе направлений отдыха. Если ранее популярными были Индия и Вьетнам, то сейчас значительную долю спроса на зимний отдых забирают курорты Таиланда, ОАЭ и Сочи. Турция остается традиционно востребованной.
Он также отмечает, что зимние поездки, как правило, дополняют летние отпуска.
Зимой часто выбирают экзотические и дорогостоящие направления, в то время как летом большинство туристов предпочитает бюджетный отдых внутри страны.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.