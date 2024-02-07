Зимние развлечения в Сергиевом Посаде: горнолыжный центр, тюбинг и каток для всей семьи

В Сергиевом Посаде открылись новые центры зимних развлечений

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

На этой неделе отмечается Всероссийский день зимних видов спорта, и местные жители Сергиево-Посадского района активно проводят время на лыжах, сноубордах и в других зимних развлечениях.

Фото: Официальный сайт горнолыжного центра Лоза is licensed under lozaski.ru

Одним из любимых мест для зимнего отдыха стал Горнолыжный центр "Лоза", расположенный в сосновом лесу поселка Ситники. Здесь благоприятные условия для катания даже в холодные дни, благодаря отсутствию сильного ветра. Гости могут выбирать трассы разной сложности и воспользоваться арендой снаряжения.

Еще одним интересным местом для активного отдыха стала всесезонная тюбинговая горка в Городском парке "Скитские пруды", открытая несколько месяцев назад. Она выделяется впечатляющей длиной и работает даже в летнее время, предлагая возможность наслаждаться зимними развлечениями круглый год.

Для любителей катания на коньках также доступен современный каток с искусственным покрытием в парке. Он получил высокую оценку от двукратного чемпиона мира по фигурному катанию, Ильи Авербуха. Здесь есть аренда оборудования и комфортные раздевалки, обеспечивая приятное времяпрепровождение на льду для каждого гостя.

Местные жители уже оценили все эти возможности для активного зимнего отдыха. Татьяна Свитина из Сергиева Посада поделилась своим впечатлением:

"Мы с семьей обожаем проводить выходные здесь в парке. Весь день можно весело провести и вернуться домой счастливыми. Мы обязательно катаемся на коньках и потом греемся горячим чаем. Дочки просто в восторге от этих поездок".