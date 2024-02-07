Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Катта назвала молоко основной причиной появления угревой сыпи
Удивите близких простым и вкусным блюдом: понадобятся консервы из рыбы
В Башкирии на территории дома отдыха "Тюменяк" появились здания в форме куполов
После точных ударов ВКС РФ по Киеву в США "пропал" вертолёт с морпехами
Тренер Назаров пригласил Такера Карлсона на финал Кубка Гагарина
В Киеве хотят получить "украинскую долю" зарубежных советских активов
Какие автомобили не требуют прогрева мотора
Назван самый безопасный обогреватель для дома, работающий без электричества
Насекомое, которое повреждает растения и урожай
Прогноз на лето по отдыху в Турции: цены на летние туры поднялись до невиданных высот

TourDom: наименьшая цена за туры в Турцию летом будет составлять от 110-120 тысяч рублей

0:55
Туризм

По данным портала TourDom, отдых в Турции становится доступным преимущественно для более обеспеченных туристов.

TourDom: наименьшая цена за туры в Турцию летом будет составлять от 110-120 тысяч рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стоимость летних туров на популярные курорты начинается от 110-120 тысяч рублей за двоих при бронировании заранее. Согласно мнению источника, такие расходы могут позволить себе путешественники с высоким уровнем дохода, которые предпочитают более комфортные условия.

Турция постепенно уходит из категории доступных направлений для туристов с ограниченным бюджетом. Вместо этого туда все чаще приезжают отдыхающие, которые выбирают проживание в пятизвездочных отелях уровня deluxe и premium. Их доля в общем объеме продаж в летнем сезоне 2024 года продолжает увеличиваться.

Ранее стало известно, что в 2023 году Египет посетили 1,2 миллиона российских туристов. 

Самые выгодные отели 2024 года в АЛАНИИ. Турция 2024. Соотношение цена - качество
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Последние материалы
После точных ударов ВКС РФ по Киеву в США "пропал" вертолёт с морпехами
Тренер Назаров пригласил Такера Карлсона на финал Кубка Гагарина
В Киеве хотят получить "украинскую долю" зарубежных советских активов
Какие автомобили не требуют прогрева мотора
Назван самый безопасный обогреватель для дома, работающий без электричества
Насекомое, которое повреждает растения и урожай
Ученые назвали причину возникновения у европейцев "болезни викингов"
Создан искусственный интеллект, который способен выявлять опасных водителей
Избегайте ложиться спать с влажными волосами — привычки, которые оценит ваша кожа
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников