Прогноз на лето по отдыху в Турции: цены на летние туры поднялись до невиданных высот

По данным портала TourDom, отдых в Турции становится доступным преимущественно для более обеспеченных туристов.
Стоимость летних туров на популярные курорты начинается от 110-120 тысяч рублей за двоих при бронировании заранее. Согласно мнению источника, такие расходы могут позволить себе путешественники с высоким уровнем дохода, которые предпочитают более комфортные условия.
Турция постепенно уходит из категории доступных направлений для туристов с ограниченным бюджетом. Вместо этого туда все чаще приезжают отдыхающие, которые выбирают проживание в пятизвездочных отелях уровня deluxe и premium. Их доля в общем объеме продаж в летнем сезоне 2024 года продолжает увеличиваться.
Ранее стало известно, что в 2023 году Египет посетили 1,2 миллиона российских туристов.
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