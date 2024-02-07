Прогноз на лето по отдыху в Турции: цены на летние туры поднялись до невиданных высот

TourDom: наименьшая цена за туры в Турцию летом будет составлять от 110-120 тысяч рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным портала TourDom, отдых в Турции становится доступным преимущественно для более обеспеченных туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стоимость летних туров на популярные курорты начинается от 110-120 тысяч рублей за двоих при бронировании заранее. Согласно мнению источника, такие расходы могут позволить себе путешественники с высоким уровнем дохода, которые предпочитают более комфортные условия.

Турция постепенно уходит из категории доступных направлений для туристов с ограниченным бюджетом. Вместо этого туда все чаще приезжают отдыхающие, которые выбирают проживание в пятизвездочных отелях уровня deluxe и premium. Их доля в общем объеме продаж в летнем сезоне 2024 года продолжает увеличиваться.

Ранее стало известно, что в 2023 году Египет посетили 1,2 миллиона российских туристов.