Экономьте на путешествиях: почему Петрозаводск стал выбором номер один для трёхдневных отпусков

"Твил.ру": в феврале Карелия оказалась среди наиболее экономичных вариантов для путешествий

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис бронирования отелей и апартаментов "Твил.ру" из России выявил наиболее популярные маршруты для трёхдневных поездок в феврале 2024 года.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно экспертам, короткие путешествия становятся всё более популярными среди населения страны.

Одним из самых востребованных направлений оказался Петрозаводск в России. Более того, столица Карелии оказалась одним из наиболее доступных по цене направлений, уступая лишь Тюмени.

Средний расход на проживание в Петрозаводске составляет менее трёх тысяч рублей за ночь — это значительно меньше, чем в других популярных направлениях, таких как

Карачаево-Черкесия,

Владимирская

или Иркутская области.