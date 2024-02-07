Экономьте на путешествиях: почему Петрозаводск стал выбором номер один для трёхдневных отпусков

Сервис бронирования отелей и апартаментов "Твил.ру" из России выявил наиболее популярные маршруты для трёхдневных поездок в феврале 2024 года.
Согласно экспертам, короткие путешествия становятся всё более популярными среди населения страны.
Одним из самых востребованных направлений оказался Петрозаводск в России. Более того, столица Карелии оказалась одним из наиболее доступных по цене направлений, уступая лишь Тюмени.
Средний расход на проживание в Петрозаводске составляет менее трёх тысяч рублей за ночь — это значительно меньше, чем в других популярных направлениях, таких как
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.