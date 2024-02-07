Открытия российского путешественника: три негативных аспекта Дубая, которые следует учесть каждому туристу

Турист из России, который впервые посетил Дубай, выделил три "отрицательных аспекта" этого города

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытный российский путешественник, впервые оказавшийся в Дубае, поделился своими впечатлениями о городе, выделив три "негативных аспекта", которые могут омрачить поездку.

Фото: Wikipedia by Challiyan is licensed under CC BY-SA 3.0

Первым аспектом, который привлек внимание путешественника, оказались пешеходные дороги в Дубае. По его мнению, из-за огромных автострад передвижение по городу становится затруднительным.

Еще одним негативным моментом, согласно российскому туристу, является постоянное наличие строек в Дубае. Он отметил, что город, пользующийся популярностью среди россиян, буквально переполнен рабочими-мигрантами из Индии, Бангладеша и других азиатских стран.

Также путешественник выделил ограничения, связанные с исламскими законами в Дубае. По его словам, в стране запрещены многие привычные для россиян вещи, включая алкоголь и сигареты.

Несмотря на эти "негативные аспекты", Дубай остается востребованным направлением для российских туристов. Город привлекает своими

роскошными отелями,

разнообразными магазинами

и красивыми пляжами.