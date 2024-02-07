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Сочи на заднем плане: почему город оказался на шестом месте по предпочтениям российских туристов, опрошенных в соцсетях

Сочи не вошёл в топ-3 предпочтительных регионов для летнего отдыха у россиян

0:58
Туризм

Россияне определили наиболее желанные направления для отпуска этим летом по результатам опроса, проведённого в социальных сетях.

Сочи не вошёл в топ-3 предпочтительных регионов для летнего отдыха у россиян
Фото: flickr.com by John Morn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В список лидеров вошли

  • Алтай,
  • Дальний Восток,
  • Карелия
  • и Крым,

в то время как Сочи оказался лишь на шестом месте по предпочтениям респондентов.

Большинство участников опроса — 40% — выразили желание посетить Алтай, озеро Байкал или прогуляться по лесам и берегам озер в Карелии. Они объяснили свой выбор экзотикой и живописностью этих мест.

На втором месте среди респондентов — 28% — оказался Дальний Восток и полуостров Камчатка. Крым занял третье место — его привлекают своими красотами и разнообразием, а также доступными ценами, которые, по мнению опрашиваемых, в два-три раза ниже, чем в Сочи.

Отдохнуть в Сочи выразили желание всего лишь 11% россиян, причем эта цифра сравнима с желанием посетить Москву.

НИКОГДА НЕ ПЕРЕЕЗЖАЙ В СОЧИ ПОКА НЕ ПОСМОТРИШЬ! Проблемы людей в Адлер, Сириус, Красная Поляна
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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