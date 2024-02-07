Сочи на заднем плане: почему город оказался на шестом месте по предпочтениям российских туристов, опрошенных в соцсетях

Россияне определили наиболее желанные направления для отпуска этим летом по результатам опроса, проведённого в социальных сетях.
В список лидеров вошли
в то время как Сочи оказался лишь на шестом месте по предпочтениям респондентов.
Большинство участников опроса — 40% — выразили желание посетить Алтай, озеро Байкал или прогуляться по лесам и берегам озер в Карелии. Они объяснили свой выбор экзотикой и живописностью этих мест.
На втором месте среди респондентов — 28% — оказался Дальний Восток и полуостров Камчатка. Крым занял третье место — его привлекают своими красотами и разнообразием, а также доступными ценами, которые, по мнению опрашиваемых, в два-три раза ниже, чем в Сочи.
Отдохнуть в Сочи выразили желание всего лишь 11% россиян, причем эта цифра сравнима с желанием посетить Москву.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.