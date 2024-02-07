Востребованный курорт: Крым возглавляет список популярных отелей в начале 2024 года

В январе Крым стал одним из ведущих направлений в тренде по увеличению бронирования отелей

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крым в первом месяце 2024 года стал одним из наиболее востребованных направлений для бронирования отелей, согласно анализу данных "Яндекс.Путешествий" по различным регионам России.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

Средний пользователь бронировал отели на полуострове за два дня до поездки по цене от 5 тыс. 300 рублей за ночь, что привело к росту бронирований на 113% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Кроме того, горизонт бронирования (количество дней, за которое пользователи бронировали отель перед поездкой) увеличился на 14%.

В 2024 году также популярными направлениями стали Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Волгоградская область и Кемеровская область.