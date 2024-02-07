Востребованный курорт: Крым возглавляет список популярных отелей в начале 2024 года

Крым в первом месяце 2024 года стал одним из наиболее востребованных направлений для бронирования отелей, согласно анализу данных "Яндекс.Путешествий" по различным регионам России.
Средний пользователь бронировал отели на полуострове за два дня до поездки по цене от 5 тыс. 300 рублей за ночь, что привело к росту бронирований на 113% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.
Кроме того, горизонт бронирования (количество дней, за которое пользователи бронировали отель перед поездкой) увеличился на 14%.
В 2024 году также популярными направлениями стали Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Волгоградская область и Кемеровская область.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.